‘Energy Detox': El baño de sal y flores que necesitas hoy para recibir marzo

Marzo ha llegado y con él, la energía de la primavera comienza a asomarse. Pero es normal sentir que todavía cargamos con el estrés de inicios de año. Una limpieza energética no es solo un momento de spa; es un ritual místico diseñado para resetear tu campo vibratorio, eliminar bloqueos y abrirle la puerta a la abundancia que este mes tiene para ti.

¿Cómo preparar tu ritual de purificación?

Este baño actúa como un imán para las malas vibras. La sal de grano tiene propiedades esotéricas de limpieza profunda, mientras que las flores aportan la frecuencia de la apertura y el florecimiento. Necesitarás:

Sal de grano (o del Himalaya): Para absorber la negatividad.

Pétalos de flores blancas o amarillas: Simbolizan la luz y el éxito.

Aceite esencial de lavanda: Para calmar el sistema nervioso.

Disuelve una taza de sal en un recipiente con agua tibia y añade los pétalos. Tras tu ducha habitual, vierte la mezcla desde los hombros hacia abajo (nunca toques la cabeza con la sal) mientras visualizas cómo el estrés se va por el drenaje. Sécate con toques suaves para dejar la esencia de las flores en tu piel y prepárate para un mes imparable.