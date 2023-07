Rituales para atraer la abundancia a tu vida

¿Estás cansada de no tener abundancia económica?, ¡tranquila, necesitas hacer estos rituales para cambiar tu suerte!

Todo el mundo sueña con vivir en la opulencia pero lamentablemente hay veces que necesitamos limpiar nuestra energía para poder fluir económicamente; es por eso que es buena idea realizar algunos rituales que te ayudarán a lograrlo, continúa leyendo para conocer varias formas de atraer demasiada abundancia a tu vida.

Rituales para atraer abundancia

Baño con hojas de laurel

Lo primero que vas a hacer es comenzar a quemar hojas de laurel como si fueran baritas de incienso por toda tu casa; una vez que hayas recorrido cada espacio de tu hogar, coloca en un vaso agua, lentejas, hojas de laurel y una moneda, deja que estos ingredientes reposen por 3 días y lava tus pies con esa agua.

Baño con hojas de laurel Foto: Getty Images

Limpia a profundidad tu casa

¡Deshacerte de todo lo que no te sirve, te ayudará a atraer abundancia! A veces crees que conservar cosas es bueno, pero en realidad, lo único que estás haciendo es provocando que la energía se quede estancada y la economía no fluya. Atrévete a tirar todo lo que no necesitas, así podrás notar un gran cambio en tu vida.

Limpia a profundidad tu casa Foto: Getty images

Planta tu dinero

Tómate un día para ir a comprar una planta de dinero; regularmente la podrás encontrar en algún invernadero. Es importante que tú seas la persona que escoja la planta que irá a tu casa; después de haberla comprado, es necesario que la cambies de maceta y entre la tierra coloques un par de monedas, por último, coloca esta planta en el lugar más visible de tu casa.

Rituales para atraer abundancia a tu vida Foto: Getty images

Ahora ya tienes una lista de tres rituales que te ayudarán a llenarte de abundancia; lo más importante es que tú comiences a creer que mereces tener todo el dinero que necesitas para poder llevar una vida llena comodidades.