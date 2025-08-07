Suscríbete
Wellness

Ejercicios fáciles y efectivos que ayudan con la retención de líquidos

¿Te sientes hinchada y que retienes líquidos? Aquí te dejamos ejercicios para drenar y sentirte más ligera

August 06, 2025 • 
María Dávalos
Ejercicios-para-la-retención-de-líquidos.jpg

3 ejercicios que ayudan con la retención de líquidos

Freepik

Ya sea que estés en tus días o pases mucho tiempo sentada, la retención de líquidos es algo que podría pasarte en cualquier momento, especialmente si tienes algún padecimiento que te haga propensa a esto.

Pero si ya acudiste a un médico y descartaste cualquier problema grave, seguramente estás en búsqueda de una solución fácil de aplicar y efectiva para dejar de lado esa incómoda hinchazón. En ese caso tenemos la respuesta para ti: movimiento.

Por obvio que parezca, muchas veces dejamos de lado que dedicar unos minutos de nuestro día para mantenernos en movimiento puede ser un gran aliado para que te sientas ligera y con más energía.

Es por eso que aquí te dejamos algunos ejercicios que pueden activar la circulación, deshacerte de líquidos retenidos y ayudarte a verte y sentirte menos inflamada.

3 ejercicios para combatir la retención de líquidos

Caminata ligera (mínimo 30 minutos)

Caminar es uno de los ejercicios más completos e infravalorados, ya que se cree que no son tan efectivos en comparación con otros que requieren mayor esfuerzo. Pero dedicar 30 minutos de tu día a caminar puede activar el sistema linfático y mover el líquido entre tejidos, ya que favorece la circulación y reduce la hinchazón en piernas y pies.

Cardio ligero

Aunque para muchos es la parte más tediosa de una rutina de ejercicio, de 15 a 20 minutos de saltos suaves, cuerda, bailar o subir y bajar escaleras ayuda a elevar el ritmo cardíaco y promueve la eliminación de agua retenida.

Estiramientos de drenaje linfático

Si tú lo que buscas es algo más relajante o para cuando acabaste tu rutina del gym, puedes hacer movimientos suaves como rotaciones de tobillos, estiramientos de rodillas y piernas para ayudar a tu cuerpo a redistribuir líquidos.

Consejos adicionales si retienes líquidos:

Hacer estos ejercicios va a ser un gran aliado para ti si quieres disminuir la retención de líquidos, y si buscas algo para complementarlos, puedes empezar a tomar medidas como:
Reducir el consumo de sal y alimentos procesados
Consumir alimentos ricos en potasio
Evitar ropa muy ajustada
Intenta consumir diuréticos naturales (como el té verde).

Afortunadamente, la retención de líquidos es algo que puedes trabajar y ver resultados si empiezas a hacer pequeños cambios en tus hábitos alimenticios y de ejercitación. Si te mantienes constante, no solo verás una diferencia en la hinchazón, sino también en tu energía y bienestar.

retención de líquidos ejercicios para retención de agua cómo eliminar líquidos retenidos
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
protector-solar
Moda y Belleza
Errores comunes al usar protector solar y cómo aplicarlo correctamente
August 05, 2025
 · 
María Dávalos
El método 12-3-30, tu nuevo aliado para el cardio
Fitness
El método 12-3-30, tu nuevo aliado para el cardio
January 02, 2025
 · 
María Dávalos
agua-mineral-beneficios.jpg
Wellness
¿El agua con gas es buena o mala para tu salud? Esto dice la ciencia
July 31, 2025
 · 
María Dávalos
¿Qué son los quistes ováricos?
Wellness
¿Qué son los quistes ováricos?
May 23, 2025
 · 
María Dávalos