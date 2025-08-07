Ejercicios fáciles y efectivos que ayudan con la retención de líquidos

Ya sea que estés en tus días o pases mucho tiempo sentada, la retención de líquidos es algo que podría pasarte en cualquier momento, especialmente si tienes algún padecimiento que te haga propensa a esto.

Pero si ya acudiste a un médico y descartaste cualquier problema grave, seguramente estás en búsqueda de una solución fácil de aplicar y efectiva para dejar de lado esa incómoda hinchazón. En ese caso tenemos la respuesta para ti: movimiento.

Por obvio que parezca, muchas veces dejamos de lado que dedicar unos minutos de nuestro día para mantenernos en movimiento puede ser un gran aliado para que te sientas ligera y con más energía.

Es por eso que aquí te dejamos algunos ejercicios que pueden activar la circulación, deshacerte de líquidos retenidos y ayudarte a verte y sentirte menos inflamada.

3 ejercicios para combatir la retención de líquidos

Caminata ligera (mínimo 30 minutos)

Caminar es uno de los ejercicios más completos e infravalorados, ya que se cree que no son tan efectivos en comparación con otros que requieren mayor esfuerzo. Pero dedicar 30 minutos de tu día a caminar puede activar el sistema linfático y mover el líquido entre tejidos, ya que favorece la circulación y reduce la hinchazón en piernas y pies.

Cardio ligero

Aunque para muchos es la parte más tediosa de una rutina de ejercicio, de 15 a 20 minutos de saltos suaves, cuerda, bailar o subir y bajar escaleras ayuda a elevar el ritmo cardíaco y promueve la eliminación de agua retenida.

Estiramientos de drenaje linfático

Si tú lo que buscas es algo más relajante o para cuando acabaste tu rutina del gym, puedes hacer movimientos suaves como rotaciones de tobillos, estiramientos de rodillas y piernas para ayudar a tu cuerpo a redistribuir líquidos.

Consejos adicionales si retienes líquidos:

Hacer estos ejercicios va a ser un gran aliado para ti si quieres disminuir la retención de líquidos, y si buscas algo para complementarlos, puedes empezar a tomar medidas como:

• Reducir el consumo de sal y alimentos procesados

• Consumir alimentos ricos en potasio

• Evitar ropa muy ajustada

• Intenta consumir diuréticos naturales (como el té verde).

Afortunadamente, la retención de líquidos es algo que puedes trabajar y ver resultados si empiezas a hacer pequeños cambios en tus hábitos alimenticios y de ejercitación. Si te mantienes constante, no solo verás una diferencia en la hinchazón, sino también en tu energía y bienestar.