Momento de conocer mejor a Jenna Ortega, la actriz de ascendencia mexicana y la Merlina Addams de hoy

Tras casi tres años del estreno de la primera temporada de Merlina, la segunda parte acaba de arribar a Netflix para seguir contándonos las aventuras de la hija de los Addams. Importante señalar que por ahora solo tenemos el volumen 1 de la nueva temporada, ya que esta está dividida en dos tandas de episodios. Nuestra intención, por el momento, es contarte quién es Jenna Ortega, la joven actriz que encarna a la protagonista y que también es una de las promesas de Hollywood. Sigue leyendo.

Jenna Ortega, de Disney a más allá

Jenna Ortega empezó su carrera, sí, como “chica Disney”, aunque en una generación distinta a la que pertenecieron estrellas como Miley Cyrus y Demi Lovato.

En específico, el mundo de la actuación se abrió ante Jenna con “Atrapada en el medio”, una serie de televisión estadounidense desarrollada por Alison Brown y Linda Videtti Figueiredo, y que fue transmitida a través de Disney Channel entre 2016 y 2018.

Jenna Ortega tiene apenas 22 años, pues nació el 27 de septiembre de 2002. Es, para orgullo de muchos, un talento de ascendencia latina; México y Puerto Rico corren por sus venas.

Aunque Jenna ha ganado fama internacional por el papel que aquí nos reúne, Netflix había trabajado con ella antes. Si disfrutaste de principio a fin la serie de You, probablemente cuando llegó la hora de verla en Merlina ya te era familiar su rostro, dado que ahí interpretó a Ellie Alves, un personaje que se introduce a partir de la segunda temporada de dicho show.

Persiguiendo un sueño

Jenna Ortega, que nació en el Valle de Coachella, California, ha reconocido el lugar que sus padres tuvieron para que ella llegara hasta donde está hoy. Nunca se opusieron a su sueño; por el contrario, la apoyaron incondicionalmente.

Es también sabido que el camino no fue fácil para la actriz. En un principio Jenna no lograba quedar en los castings, ya que los directores la rechazaban con frecuencia porque “no tenía la imagen que buscaban”.

A pesar de esos obstáculos, Jenna Ortega nunca se dio por vencida. Hoy, los resultados hablan por una joven pero prolífica carrera, en la que las pantallas chica y grande han servido de plataformas a su trabajo. Solo por decir algo, este año obtuvo el reconocimiento de “Actriz de cine favorita” en los Kids’ Choice Awards.

El año pasado Jenna la rompió en Beetlejuice Beetlejuice, la esperada secuela del clásico Tim Burton. En este, puedes volver a volver a verla como Merlina Addams en la serie de Netflix, que ya está arriba y que sin duda es uno de los grandes estrenos del streaming del año.