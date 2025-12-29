Uñas aperladas: la tendencia más elegante para recibir el Año Nuevo

💅 El efecto perla que va con todo
Las uñas aperladas se logran con un esmalte nacarado o un top coat iridiscente que refleja tonos suaves: blanco champaña, rosa nube, beige brillante o lavanda translúcido. El resultado: un look luminoso, minimalista y sofisticado que atrapa la luz sin parecer recargado.
Por qué son ideales para Año Nuevo
Además de combinar con cualquier outfit (desde lentejuelas hasta lino), las uñas aperladas simbolizan renovación, pureza y nuevos comienzos. Son el equilibrio perfecto entre el glam del brillo y la serenidad que queremos llevar al 2026.
💖 Tip Cosmo:
Para lograr el acabado perfecto, aplica una base nude, dos capas del esmalte perla y un top coat transparente con efecto espejo. Si quieres un toque más festivo, añade un nail charm dorado o una línea fina de brillo en la cutícula.
“El brillo no siempre grita: a veces susurra con clase.”