Suscríbete
Moda y Belleza

Uñas aperladas: la tendencia más elegante para recibir el Año Nuevo

Ni doradas ni con glitter exagerado: este fin de año las protagonistas son las uñas aperladas, una tendencia que combina elegancia, brillo sutil y ese toque clean girl energy que amamos.

Diciembre 29, 2025 • 
Leilani Aviles
uñas año nuevo navidad perla manos blanca

Edited with Google AI

💅 El efecto perla que va con todo
Las uñas aperladas se logran con un esmalte nacarado o un top coat iridiscente que refleja tonos suaves: blanco champaña, rosa nube, beige brillante o lavanda translúcido. El resultado: un look luminoso, minimalista y sofisticado que atrapa la luz sin parecer recargado.

Por qué son ideales para Año Nuevo
Además de combinar con cualquier outfit (desde lentejuelas hasta lino), las uñas aperladas simbolizan renovación, pureza y nuevos comienzos. Son el equilibrio perfecto entre el glam del brillo y la serenidad que queremos llevar al 2026.

💖 Tip Cosmo:
Para lograr el acabado perfecto, aplica una base nude, dos capas del esmalte perla y un top coat transparente con efecto espejo. Si quieres un toque más festivo, añade un nail charm dorado o una línea fina de brillo en la cutícula.

“El brillo no siempre grita: a veces susurra con clase.”

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
Te sugerimos
estos-son-los-perfumes-favoritos-de-las-francesas.jpg
Moda y Belleza
Estos son los 5 perfumes que usan las francesas con mucho estilo
Enero 17, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
edad-mujeres-alcanzan-maximo-atractivo.jpg
Moda y Belleza
Esta es la edad en la que las mujeres alcanzan su máximo atractivo
Febrero 19, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
dolor de cuello y espalda por usar el celular
Entretenimiento
10 tips para reducir el uso del celular para evitar la ansiedad (sin desaparecer del mundo)
Diciembre 14, 2025
 · 
Leilani Aviles
Street Style - Berlin - June, 2025
Moda y Belleza
¿Por qué 2025 fue el año de los Labubus?
Diciembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García