Sydney Sweeney incluso llegó a considerar someterse a un procedimiento quirúrgico para reducir el tamaño de sus pechos

Sydney Sweeney está en todos lados. La actriz saltó a la fama internacional gracias a su participación en Euphoria como Cassie Howard y posteriormente se consolidó como una de las artistas revelación en Hollywood al participar en proyectos como Madame Web, The White Lotus, Anyone But You, The Voyeurs y Reality. Sin embargo, la adolescencia no fue fácil para Sweeney, quien luchó con su aspecto durante muchos años.

“Creo que siempre he sabido encontrar un equilibrio entre el cuidado de la piel y la belleza y mi relación con ello. Desde luego, luché con mi aspecto en la adolescencia y aquel fue un viaje de aprendizaje. Pero descubrí que la belleza viene del interior y que al final eso es lo más importante”, respondió cuando El País le preguntó cómo es su relación personal con la belleza. Y es que Sydney también batalló con el tamaño de sus pechos, lo que le generó algunos traumas cuando era más joven.

Sydney Sweeney y el bullying que sufrió por tener pechos grandes; así lucía en la adolescencia

Además de talento, Sydney Sweeney tiene una belleza única que ha enamorado a Hollywood, sin embargo, durante la adolescencia fue marginada por el tamaño de sus pechos.

“Tuve más pecho antes que el resto de las chicas y eso hizo que me marginaran”, dijo para The New York Post. Por otro lado, expresó para The Sun lo siguiente: “Tengo las tetas grandes y soy rubia. Es lo único que ve la gente”, dijo y añadió que ha sido “sometida al ostracismo” por el tamaño de sus senos.

Sydney Sweeney era marginada por tener pechos grandes; así lucía en la adolescencia Getty Images

La actriz también ha hablado sobre lo difícil que es encontrar prendas que le queden bien debido a la talla de sus boobs: “Siempre estoy tan agradecida tanto a Miu Miu como a Armani porque rehacen vestidos para que se ajusten a mis boobs”. En el pasado, Sydney llegó a considerar someterse a un procedimiento quirúrgico para reducir el tamaño de sus pechos, pero con ayuda de su madre logró aceptar su cuerpo tal y como es:

“Estoy muy contenta de no hacerlo. Me gustan. Son mis mejores amigas”.