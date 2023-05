¡Mira el antes y el después de estas celebridades de Hollywood! ¿Cómo lucían antes de pasar por el quirófano?

Muchas artistas de Hollywood han optado por someterse a diversas cirugías estéticas para transformar su belleza; con el paso de los años, estas famosas han pasado por el cirujano y su aspecto físico ha cambiado de forma drástica. ¡Te dejamos algunos ejemplos!

Así lucían las artistas más famosas de Hollywood antes de sus cirugías estéticas

Anya Taylor-Joy

Al igual que muchas celebridades, Anya Taylor-Joy pasó por el quirófano para someterse a algunos procedimientos estéticos; de acuerdo a distintos medios, la actriz se sometió a una bichectomía, una de las operaciones más populares entre las famosas. La bichectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extraen las bolsas grasas faciales localizadas en ambas mejillas con el fin de armonizar el contorno facial. En este procedimiento, que puede realizarse con anestesia local en el consultorio de un cirujano plástico, se realiza una pequeña incisión por dentro de la boca a través de la cual se localizan la bolas y se retiran de ambas mejillas.

Otros usuarios señalan que la nariz de Anya luce más afilada y fina que en años pasados, por lo que se cree que también pudo haberse sometido a una rinoplastia. ¿Tú qué opinas? Mira el antes y el después...

Sofia Richie

Después de hacerse públicas las fotografías de su boda, los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar notar que aunque se veía hermosa, Sofia Richie cambió mucho físicamente debido a una serie de cirugías estéticas. Se dice que algunos de los procedimientos a los que se ha sometido la artista durante los últimos años son rinoplastia, bichectomia, aumento de labios, fillers, mentón, perfilado, levantamiento de cejas, botox e incluso se habla de un posible blanqueamiento de piel, aunque esto no ha sido confirmado por Richie.

Por su parte, en la cuenta de instagram, @bellezacreada, mencionan que lo que Sofia buscaba con ests operaciones era un rostro más “femenino”.

Sofia Richie antes de sus cirugías estéticas Foto: Getty Images

Georgina Rodríguez

lgunos internautas han indagado en el pasado de Georgina Rodríguez y han señalado que la modelo lucía distinta físicamente cuando era más joven. De acuerdo a sus observaciones, la influencer hoy en día tiene la nariz mucho más perfilada, el mentón más corto y un nuevo diseño de cejas. Quienes aseguran que Georgina transformó su belleza con la ayuda de algunas cirugías estéticas, también asumen que la celebridad recurrió a las inyecciones de labios y a una mamoplastia.

Foto: Instagram @bellezacreada

Sydney Sweeney

A pesar de que Sydney Sweeney es reconocida por tener una belleza exótica y única, la artista recientemente reveló para El País que durante la adolescencia luchó contra su aspecto físico.

“Creo que siempre he sabido encontrar un equilibrio entre el cuidado de la piel y la belleza y mi relación con ello. Desde luego, luché con mi aspecto en la adolescencia y aquel fue un viaje de aprendizaje. Pero descubrí que la belleza viene del interior y que al final eso es lo más importante”, respondió cuando el medio le preguntó cómo es su relación personal con la belleza. Y es que más que ser una chica que se maquilla todo el tiempo— usualmente solo utiliza corrector y blush—, Sweeney también reveló que su beauty hack preferido es mantener la piel limpia.

Kylie Jenner

Entre las operaciones a las que se ha sometido Kylie Jenner para transformar su belleza, destacan las inyecciones de labios, gluteoplastía, mamoplastía, retoque de ojos y barbilla, levantamiento de cejas y más. Pero ¿cómo lucía la empresaria antes de operarse las pompas?

Múltiples cuentas de Instagram se han dado a la tarea de buscar antiguas fotografías de la multimillonaria y expusieron cómo se veía la empresaria antes de someterse a sus cirugías.

Mila Kunis

Una cuenta de Instagram dedicada a mostrar el antes y el después de los famosos publicó un video que muestra cómo ha cambiado Mila Kunis a través de los años, pero fue la última fotografía del edit la que generó polémica entre los internautas, pues varios de ellos aseguran que Kunis abusó de las cirugías al grado de verse mucho mayor, considerando que tiene 39 años de edad.

Las cirugías que los usuarios de la red social sugieren que Kunis se realizó son dos: la bichectomía y la blefaroplastia., ¿en qué consisten dichas operaciones?

La bichectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extraen las bolsas grasas faciales localizadas en ambas mejillas con el fin de armonizar el contorno facial. Por su parte, la blefaroplastia es un tipo de cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados.

Nicola Peltz

De acuerdo a una serie de expertos, Nicola Peltz tiene relleno de ácido hialurónico en labios, con lo cual consiguió un grosor e hidratación notorios, además de marcar su arco de Cupido (la estructura anatómica central del labio superior). La estructura ósea del rostro de la modelo también cambió drásticamente gracias a un aparente aumento de pómulos, a la extracción de las bolsas de Bichat y a una rinoplastia de estrechamiento y de definición de la punta, un proceso con el que transformó por completo la forma de su nariz.

Finalmente, los especialistas apuntan a que Nicola también se sometió a un botox facial con el objetivo de relajar los músculos faciales que provocan arrugas en la frente y alrededor de los ojos (las famosas patas de gallo).

Ester Expósito

En 2020, la propia actriz calló los rumores de que haya pasado por el bisturí o las inyecciones a través de Instagram Stories. “No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones hay que comprobar la información”, dijo. “De esta forma están engañando a la gente. Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras”. Sin embargo, los tres procedimientos que más apuntan a la transformación del rostro de Ester Expósito son: foxy eyes, nariz, labios y bichectomía.