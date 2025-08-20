Suscríbete
Emily in Paris regresa y su corte de pelo es justo lo que necesitas para este otoño

August 20, 2025 • 
María Dávalos
blunt-bob-Emily-in-Paris.jpg

El corte perfecto para otoño lo lleva Emily Cooper y aquí te contamos lo que necesitas saber del tema

Instagram: liliycollins

¡Emily Cooper regresó!... Bueno, no del todo. Aunque la quinta temporada se estrena hasta el 18 de diciembre, de momento ya tenemos las primeras imágenes de nuestra querida Emily en sus glamurosas aventuras por Italia.

Y si algo nos han enseñado estos años, Emily, es que un buen outfit y mucha determinación te pueden llevar a cualquier lado. En especial cuando tu corte de pelo es tan impecable como ella.

El corte bob de Emily Cooper que vas a necesitar para este otoño

Es por eso que algo que nos podemos llevar desde ahora de esta quinta temporada es el icónico corte bob, el corte de cabello que grita elegancia y estilo de la manera más atemporal posible.

El origen corte bob, un clásico atemporal

Flappers.png

La actriz Louise Brooks | flapper en Circa 1922

Getty Images

El cual tuvo sus inicios en los años 20s como parte crucial del look de las icónicas flappers, esas mujeres que no tenían miedo a obtener lo que querían y se convirtieron en símbolo de rebeldía y modernidad pura. Algo curioso es que las flappers a su manera se arraigaron a la cultura pop. Incluso han sido influyentes y fuente de inspiración de grandes personajes como Julie Andrews en Thoroughly Modern Millie y de Liza Minelli en Cabaret.

personajes-inspirados-en-la-cultura-flapper.png

Julie Andrews en Thoroughly Modern Millie |Liza Minelli en Cabaret

Getty Images

Aunque este corte ha tenido auge en distintas épocas, este año llegó para quedarse como una de las opciones favoritas, en especial para otoño. Al ser un corte que llega a la barbilla o lo sobrepasa un poco, es capaz de enmarcar y resaltar nuestros rasgos, a la par de darnos una vibra muy sofisticada, o como dirían en Francia, “très chic”.

Ya sea que lo prefieras recto o darle un toque más moderno al darle textura o pequeñas capas, el bob es un must have de estilo que se adapta con facilidad a distintos tipos de pelo y promete elevar cualquier look sin importar el plan. Entonces, ¿qué dices, estás dispuesta a darle una oportunidad?

Inspo de cortes bob para que lo vuelvas parte de tu cambio de look

cortes-de-pelo-atemporales.jpg
1 de 6

Getty Images

bob recto.jpg
2 de 6
Curly-bob.jpg
3 de 6

Pinterest

micro bob.jpg
4 de 6
corte-bob-rizado.jpg
5 de 6

Pinterest

Shaggy bob
6 de 6

Pinterest

