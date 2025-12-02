Esta es la historia del clásico mexicano que Dua Lipa cantó en su primer concierto en CDMX

Dua Lipa abrió su primer concierto en Ciudad de México con una energía magnética, pero el momento que realmente encendió al público llegó cuando decidió interpretar un clásico de la música mexicana que ninguna persona extranjera canta a la ligera: “Bésame Mucho”, una de las canciones más versionadas y simbólicas de nuestro país.

La elección no fue casual. Este bolero, compuesto por Consuelo Velázquez en 1940, nació desde la perspectiva de una mujer joven que, según entrevistas históricas de la propia autora, escribió la letra antes de haber dado su primer beso. Ese dato ha alimentado el mito romántico detrás de la canción: un deseo profundo y una fantasía sentimental que se volvió universal. Desde su creación, “Bésame Mucho” ha sido interpretada por artistas como The Beatles, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Thalía y Pedro Infante, entre muchos otros. Cada versión lleva el sello emocional de su época.

Por qué puede ser una buena idea dedicarla…

Dedicar “Bésame Mucho” puede ser un gesto poderoso. Su letra habla de intensidad emocional, de entregarse al momento, de no temerle al deseo. Es un mensaje directo, cargado de nostalgia y vulnerabilidad. Para una relación en la que ambos sienten conexión profunda, la canción puede ser un puente emocional muy honesto ya que invita a la presencia, al cariño explícito y a la intimidad emocional.

Además, es una canción que apela a la memoria colectiva. Quien la recibe entiende de inmediato el peso cultural y sentimental detrás del gesto. No es una declaración ligera; es una forma de decir “esto significa algo para mí”.

…y también por qué puede no serlo

Sin embargo, dedicarla también puede ser arriesgado. La canción habla de un amor tan intenso que roza la despedida anticipada, una urgencia afectiva que no siempre se vive en relaciones estables o modernas. Para algunas personas, la letra puede sentirse demasiado dramática o incluso invasiva si el vínculo aún no es profundo.

También existe el componente cultural: “Bésame Mucho” es un clásico icónico. Dedicarlo sin intención real puede percibirse como exagerado, teatral o fuera de lugar. Sí, es apta sólo para intensas como tú y como yo.

Lo que hizo Dua Lipa con este gesto

Al cantarla, Dua Lipa no solo conectó con el público mexicano; también honró una pieza musical que representa la emoción, la vulnerabilidad y el romanticismo latino. Fue un gesto que unió generaciones, géneros y culturas dentro de un mismo concierto.