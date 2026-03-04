¡Emma Watson tiene novio mexicano! ¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Si algo no vimos venir en este 2026, fue a nuestra eterna Hermione Granger caminando de la mano por las calles de Londres, y muy posiblemente pronto por las de Polanco, con un mexicano. Los rumores se han confirmado: Emma Watson ha iniciado un romance con Gonzalo Hevia Baillères. Pero, ¿quién es el hombre que logró lo que muchos creían imposible? Aquí te contamos todo sobre el heredero que tiene a todo internet buscando su nombre.

El perfil del nuevo novio

Gonzalo no es solo una cara conocida en los eventos más exclusivos de la Ciudad de México. Es parte de una de las dinastías más influyentes del país. Miembro de la familia Baillères (dueños de El Palacio de Hierro y Grupo Bal), Gonzalo dirigió sus esfuerzos para forjar su propio camino lejos de la sombra familiar como un exitoso empresario en el sector tecnológico y de inteligencia artificial.

¿Por qué hacen la pareja perfecta?

1. Emma es conocida por su activismo y su formación en Brown. Por otra parte, Gonzalo es un estratega formado en las mejores instituciones del mundo. La conversación entre ellos debe ser de otro nivel. ¿Te imaginas?

2. Ambos huyen de los reflectores innecesarios. Su relación se ha manejado con una discreción absoluta, muy al estilo quiet luxury.

3. Mientras ella brilla en Hollywood, él expande sus negocios entre Europa y México, lo que los convierte en una verdadera power couple internacional.

Aunque todavía estamos esperando el “debut” oficial en una alfombra roja, lo cierto es que la mezcla de la sofisticación británica con la elegancia mexicana de los Baillères es, sin duda, la combinación ganadora de esta temporada. ¿Será que pronto veremos a Emma disfrutando de un tequila en una terraza mexicana?