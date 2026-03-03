5 fragancias con notas frescas y cítricas para renovarte en primavera 2026

Hay algo profundamente adictivo en el aroma a sábanas recién lavadas secándose al sol. En marzo, buscamos dejar atrás los perfumes dulces y pesados para abrazar fragancias que nos hagan sentir ligeras, limpias y renovadas. Estas “fragancias de piel” proyectan una sofisticación natural que cautiva a cualquiera que se acerque.

Tu nueva lista de deseos y las notas que debes buscar en tu perfume

Crisp Cotton’ (Notas de algodón y almizcle)

La definición pura de oler a limpio. Es como una burbuja de frescura que dura todo el día.

‘Sicilian Lemon & Sea Salt’

Cítrico, vibrante y con ese toque salino que recuerda a las mañanas frente al mar.

‘White Neroli’

Floral pero ligero. El nerolí es el rey de las fragancias frescas y optimistas.

‘Green Tea & Bergamot’

Energía pura en una botella. Perfecto para los días de oficina donde necesitas claridad mental.

‘Skin Musk’

Una fragancia que no huele a perfume, sino a “piel pero mejor”. Sutil, sexy y extremadamente elegante.