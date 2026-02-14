¿Sin plan para el 14 de febrero? 7 planes improvisados en CDMX que pueden salvarte la noche

1. Cantar a todo pulmón en el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Si quieres drama romántico del bueno, este es el plan. Jesse & Joy son garantía de letras que duelen bonito y abrazan fuerte. Un concierto en vivo siempre eleva la experiencia del 14 de febrero: luces, nostalgia, canciones que todos saben.

Plan improvisado perfecto si: quieres algo emotivo sin tener que organizar cena elegante. Tip: busca boletos de última hora en reventa oficial o taquilla.

2. Cambio radical: píntate el pelo

¿Y si este San Valentín no celebras el amor… sino tu nueva versión?

Ir a un salón y hacerte un cambio de look (rubio miel, cobrizo, rosa pastel o incluso un gloss revitalizante) puede ser más terapéutico que cualquier ramo de rosas.

Plan ideal si: quieres sentir adrenalina y renovación. El glow up también cuenta como plan romántico contigo misma.

3. Picnic improvisado en Bosque de Chapultepec

Compra vino, baguettes, fresas con chocolate y arma un picnic exprés. Puedes hacerlo con tu pareja, amigas o sola con tu playlist favorita.

Si quieres algo más instagrameable, renta una manta bonita y lleva flores sencillas. La vibra está en el detalle, no en el presupuesto.

4. Cena sin reservación en Roma Norte o Condesa

Si los restaurantes fancy están llenos, apuesta por lo casual:



Tacos gourmet

Pizza artesanal

Vino natural

Postre en una cafetería linda

A veces el mejor plan nace de caminar sin rumbo y entrar donde haya buena vibra.

5. Noche cultural inesperada en el Palacio de Bellas Artes

Consulta cartelera el mismo día. Un concierto, danza o exposición puede convertirse en el plan más elegante sin semanas de planeación.

Nada más romántico que el arte compartido.

6. Cine nocturno o maratón en la Cineteca Nacional

Si prefieres algo más íntimo y menos cliché, la Cineteca siempre tiene funciones especiales. O arma tu propio cine en casa con luces bajas, snacks y películas románticas intensas.

7. Bar con amigas en Juárez

Si el mood es “celebramos nuestra libertad”, sal a brindar. Hay wine bars y rooftops perfectos para selfies, risas y cero drama.

A veces el mejor plan es recordar que el amor también es amistad.

Bonus: Plan 100% inesperado

Haz algo que nunca harías un martes cualquiera:



Clase de cerámica

Taller de mixología

Karaoke

Tarot entre amigas

Un tatuaje pequeño simbólico

El 14 de febrero no tiene que verse como el algoritmo quiere.

Reflexión Cosmo

El mejor plan improvisado no es el más caro ni el más romántico en Instagram. Es el que te hace sentir viva, acompañada (aunque sea por ti misma) y en movimiento.

La CDMX siempre ofrece opciones. Solo necesitas decidir que el día no se te va a escapar.

