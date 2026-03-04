Las 4 tintas de labios que no se corren (ni con el café)

La primavera ya se siente y a los labios pesados y mate les hemos dicho bye, bye y han quedado oficialmente en el olvido. Queremos ese efecto “paleta de cereza": jugoso, fresco y natural. Pero el drama de siempre es que el color desaparece en el primer sorbo de agua. Aquí te decimos qué tinta de labios buscar para lograr ese efecto cherry.

¿Cómo identificar la tinta perfecta sin morir en el intento?

1. Fórmulas a base de agua o water-based

Son las más ligeras. Al aplicarlas, se sienten frías y se absorben casi al instante. Son ideales si buscas un color natural que parezca que tus labios se mancharon con una paleta de cereza. No tienen textura, así que puedes usar bálsamo encima sin que se mueva.

2. Acabado ‘Stain’ o ‘Tint’

A diferencia de un labial líquido mate, una tinta real debe decir stain. Esto significa que el pigmento penetra la capa superficial de la piel. Haz la prueba en tu mano: si al pasar un dedo el color se queda “tatuado”, es la correcta.

3. Ingredientes hidratantes (Glicerina o ácido hialurónico)

Las tintas de vieja generación solían resecar. Las versiones más top de hoy incluyen humectantes. Busca palabras como “hydrating” o “dewy”. Si la fórmula se siente pegajosa como un gloss, no es una tinta pura, es un híbrido.

4. El aplicador de gota

Busca aplicadores con punta fina o forma de gota. Las tintas son muy líquidas y necesitas precisión para marcar el centro de los labios (el famoso efecto ombré), antes de que el pigmento se fije para siempre.

La clave para dominar los cherry lips en primavera está en la fórmula. Elige la que se sienta como una segunda piel.