La dura verdad sobre las manchas en las manos (y cómo aclarar esa zona correctamente)

Las manos son una de las zonas más olvidadas en las rutinas de skincare. Las exponemos al sol, a químicos, al lavado constante… y casi nunca les ponemos protector solar.

Resultado: manchas.

Pero no todas las manchas son iguales, ni se tratan igual.

¿Por qué salen manchas en las manos?

1. Exposición solar acumulada

El sol es el principal culpable. Las manos reciben radiación UV todos los días, incluso cuando no vas a la playa.

La hiperpigmentación solar (léntigos solares) aparece con el tiempo como pequeñas manchas marrones.

2. Edad y cambios hormonales

Con los años, la producción de melanina se vuelve irregular.

También pueden influir:

Embarazo.

Anticonceptivos.

Cambios hormonales.

3. Inflamación o irritación constante

Detergentes, gel antibacterial, productos agresivos… la irritación crónica puede generar manchas postinflamatorias.

4. Falta de protección solar

Sí, otra vez el sol.

Si no aplicas SPF en las manos todos los días, estás acelerando el proceso.

La dura verdad

Las manchas en las manos no se van solas.

Y muchas veces:

Las cremas “milagro” no funcionan.

El limón puede empeorar la pigmentación.

Exfoliar en exceso puede oscurecer más la zona.

Aclarar la piel requiere constancia y estrategia.

Cómo aclarar las manchas de forma segura

1. Protector solar diario (mínimo SPF 30)

Es la base de todo tratamiento.

Sin protección, cualquier despigmentante pierde efecto.

Reaplica si manejas o estás al aire libre.

2. Ingredientes despigmentantes efectivos

Busca cremas con:

Niacinamida.

Vitamina C.

Ácido kójico.

Ácido tranexámico.

Retinol (por la noche).

Estos ayudan a regular la producción de melanina y mejorar el tono.

3. Exfoliación química suave

Una o dos veces por semana con:

Ácido glicólico.

Ácido láctico.

Esto ayuda a renovar células y mejorar textura.

No abuses: más no significa mejor.

4. Tratamientos dermatológicos

Si las manchas son profundas:

Láser.

Luz pulsada.

Peelings médicos.

Siempre con valoración dermatológica previa.

5. Hidrata intensamente

La piel seca refleja más irregularidades.

Una crema con ceramidas o ácido hialurónico mejora la apariencia general.

Lo que NO debes hacer

Aplicar limón y exponerte al sol.

Tallar con bicarbonato.

Usar productos abrasivos sin supervisión.

Pensar que en una semana verás resultados.

La pigmentación se trata en meses, no en días.

Algo importante

Si notas:

Manchas muy oscuras que cambian de forma.

Bordes irregulares.

Crecimiento rápido.

Consulta a un dermatólogo para descartar otras condiciones.

Tus manos también merecen rutina

Invertimos en sueros faciales costosos, pero olvidamos que las manos son una de las primeras zonas en mostrar envejecimiento.

La clave no es solo aclarar.

Es prevenir.

Y empezar hoy.