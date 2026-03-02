Suscríbete
‘Glazed Blush’: La técnica viral de rubor para lograr un efecto ‘sun kissed’ en segundos

¡Adiós a la piel opaca! Descubre el ‘Glazed Blush’, el truco viral de TikTok para lograr mejillas brillantes y luminosas

Marzo 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer con brocha maquillaje y mejillas brillosas

Getty Images

El glazed blush es la evolución del rubor tradicional y se ha vuelto viral por una razón: imita ese brillo saludable que tienes después de un día de playa, pero sin el daño solar. Es la técnica perfecta cuando necesitas que tu cara no te delate por tener días de trabajo intensos.

El secreto de las “mejillas de vidrio”

Lograr este acabado no se trata de usar más maquillaje, sino de saber mezclar texturas. El objetivo es que el rubor no se vea “encima” de la piel, sino que parezca parte de ella.

1. La mezcla ganadora

En el dorso de tu mano, mezcla un poco de rubor en crema con una gota de tu suero hidratante favorito o un iluminador líquido sin partículas de glitter.

Glazed blush o mejillas luminosas con rubor

Getty Images

2. Aplicación estratégica

Usa tus dedos para dar toques en la parte más alta del pómulo, extendiendo hacia las sienes. El calor de tus manos fundirá el producto.

3. El toque final

No selles con polvos. El “glaseado” depende de la humedad del producto. Si necesitas fijar, usa un spray de acabado dewy.

blush tips de maquillaje primavera
Scarlet Valencia
