Moda y Belleza

¡El verde es el nuevo negro! Tus uñas se visten de bosque y esmeralda este invierno

Deja atrás los clichés. Este invierno, el verde se consolida como el color más sofisticado y chic para tu manicura, evocando misterio y lujo natural.

Noviembre 29, 2025 • 
Leilani Aviles
Cuando pensamos en invierno, automáticamente nos vienen a la mente los tonos neutros, los rojos borgoña o los azules profundos. Pero este año, hay un color que está robando el protagonismo y que promete llevar tu manicura a otro nivel de sofisticación: el verde.
Desde el misterio del bosque hasta el lujo de una joya, el verde en sus diferentes matices es inesperado, elegante y perfecto para complementar tus looks de invierno. ¡Prepárate para llevar la naturaleza a la punta de tus dedos!
Aquí están los 4 tonos de verde que no pueden faltar en tu kit este invierno:

1. Verde Bosque Profundo (Forest Green)

Este tono es la esencia del invierno. Un verde tan oscuro y saturado que evoca la quietud de un bosque en plena temporada.
· El Vibe: Sofisticado, natural y atemporal. Funciona increíblemente bien en uñas cortas o medianas y se ve espectacular con outfits de punto o tejidos gruesos.

2. Verde Esmeralda (Emerald Green)

El color de las gemas preciosas. Este tono vibrante y rico aporta un toque de lujo y audacia a tu manicura.
· El estilo: Glamuroso, opulento y festivo. Ideal para eventos especiales o para darle un toque “joya” a tu día a día.

3. Verde Militar (Olive Green/Khaki)

Un verde más terroso, con matices grises o marrones, que aporta un toque edgy y moderno.
· El estilo: Urbano, chic y con una onda cool sin esfuerzo. Es el verde perfecto para quienes buscan algo discreto pero con carácter.

4. Verde Salvia (Sage Green)

Un tono más claro y suave, con un subtono grisáceo, que aporta calma y elegancia minimalista.
· El estilo: Delicado, sereno y muy actual. Perfecto para una estética clean girl o para quienes prefieren tonos más sutiles que igual se noten.

Tip Cosmo de Invierno:

Para el Verde Esmeralda, un acabado súper brillante (high gloss) hará que el color brille como una joya. Si optas por el Verde Militar o el Verde Salvia, prueba con un acabado mate; le dará una textura aterciopelada y un look muy vanguardista.

Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
