Suscríbete
Wellness

Señales de que te estás autosaboteando

Comportamientos sutiles que frenan tu crecimiento personal y emocional sin que lo notes, y cómo empezar a ponerte a ti en el centro

Noviembre 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Señales de que te estás autosaboteando.jpg

Señales de que te estás autosaboteando

Pexels

Hay momentos en los que la vida parece atorarse sin razón. No avanza una relación, no prospera un proyecto, no llega la oportunidad que esperas y aunque es fácil culpar al destino, a la mala suerte o a los demás, muchas veces el freno está dentro, esas pequeñas conductas que repites sin darte cuenta y que, con el tiempo, se convierten en patrones de autosabotaje.

El autosabotaje no aparece de forma dramática. Se instala en gestos suaves, en tus dudas, en tus silencios, en tus decisiones aplazadas, en tu necesidad de complacer o en tu miedo a equivocarte. Y lo más complejo es que suele disfrazarse de prudencia o responsabilidad, pero cuando miras más de cerca, descubres que te está alejando de lo que quieres.
Estas son algunas señales claras —y muy comunes— de que podrías estar autosaboteándote.

También te interesa...
Aprende a elegir entre dos empleos
Carrera y dinero
Aprende a elegir entre dos empleos
Diciembre 02, 2013
 · 
Cosmopolitan
Un-empleo-flexible-mejora-tu-vida-sexual.jpg
Wellness
Un empleo flexible mejora tu vida sexual
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan

Te rindes antes de intentar algo que realmente deseas

No porque no puedas, sino porque el miedo a fallar te paraliza. “Mejor no lo hago” es la frase que más erosiona tu crecimiento. Renunciar antes de empezar te protege del miedo al error, pero también te aleja de la vida que quieres construir.

Te exiges perfección en todo

Perseguir la excelencia no es lo mismo que perseguir la perfección. Las mujeres que se autosabotean suelen exigirse estándares tan altos que cualquier avance parece insuficiente. El perfeccionismo no impulsa, por el contrario, frena, drena y agota.

Buscas validación antes de tomar decisiones

Cuando necesitas la aprobación de otras personas para moverte, cedes tu poder. La inseguridad se disfraza de “quiero escuchar una opinión”, pero en realidad estás evitando responsabilizarte de tu propia decisión.

autosabotaje.jpg

El autosabotaje no aparece de forma dramática, sino que se va instalando en la mente

Pexels

Te comparas todo el tiempo

Compararte no te motiva, te desconecta de tu propio proceso. Cada vez que te mides con otra mujer, estás ignorando tus avances, tu historia y tus circunstancias. La comparación es una forma emocionalmente desgastante de autosabotaje.

Atraes relaciones que requieren que te minimices

El autosabotaje emocional se muestra con fuerza en el amor. Cuando te acostumbras a dar más de lo que recibes, eliges vínculos que demandan versiones pequeñas de ti. Te adaptas, te moldeas y te acostumbras a menos, pero no porque no merezcas más, sino porque no reconoces tu valor.

Procrastinas lo que sabes que te haría bien

Posponer lo importante —una cita médica, un curso, un proyecto personal, una conversación incómoda— es una forma de evitar incomodidad, pero ese aplazamiento constante te deja estancada, frustrada y con la sensación de vivir siempre “a medias”.

señales de autosabotaje.jpg

No necesitas demostrar nada para merecer lo que sueñas

Te cuesta recibir cosas buenas

Si te incomoda un halago, un gesto de amor o una oportunidad, es posible que el autosabotaje esté activo. Cuando no te sientes merecedora, rechazas lo que la vida intenta darte.

Te cuentas historias que te mantienen pequeña

Frases como “no soy tan buena”, “eso no es para mí”, “ya es tarde”, “no tengo talento” son narrativas internas que te mantienen lejos de tus metas. El autosabotaje no siempre actúa desde acciones visibles; muchas veces vive en tu diálogo interno.

Cómo empezar a salir del autosabotaje

No necesitas cambiarlo todo de golpe. Empieza por observar tus patrones sin juicio, reconocer cuándo estás actuando desde el miedo y construir microdecisiones que te acerquen a lo que quieres. El autosabotaje pierde fuerza cuando eliges detenerte, mirarte con honestidad y dar un paso consciente, aunque sea pequeño.
Lo más importante es recordar algo: no necesitas demostrar nada para merecer lo que sueñas. Mereces avanzar, crecer y sentirte plena sin pedir permiso.

autosabotaje autoestima futuro
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
pareja pelea discutir desamor toxico
Amor y Sexo
¿Qué hacer si tu pareja saca lo peor de ti? La psicología explica por qué pasa y cómo actuar al respecto
Noviembre 26, 2025
 · 
Leilani Aviles
amor propio mujer
Wellness
Lo que te dices te transforma: el arte de hablarte bonito (y elevar tu autoestima hasta donde nunca imaginaste)
Noviembre 22, 2025
 · 
Leilani Aviles
señales-padeces-sindrome-impostor-sexo.jpg
Wellness
Así luce el cerebro de una mujer cuando padece síndrome premenstrual
Noviembre 06, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo sobrevivir a una cena abundante sin culpa y sin inflamarte al día siguiente.jpg
Wellness
Cómo sobrevivir a una cena abundante sin culpa y sin inflamarte al día siguiente
Noviembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García