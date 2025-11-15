Suscríbete
Moda y Belleza

5 ideas de uñas navideñas minimalistas que inspiran un mood fresco esta temporada

Te encantarán estas propuestas de uñas navideñas en clave minimalista con pequeños detalles llenos de intención y un acabado elegante para la temporada

November 15, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
5 uñas navideñas minimalistas que inspiran un mood fresco esta temporada.jpg

5 uñas navideñas minimalistas que inspiran un mood fresco esta temporada

Instagram

La temporada navideña llega con una energía distinta: más íntima, más cálida y con ese deseo de vernos arregladas sin complicarnos la vida. Las uñas minimalistas se han convertido en el punto exacto entre lo festivo y lo sofisticado, una forma de llevar el espíritu de diciembre sin caer en los clásicos excesos de glitter o diseños saturados.
Este año, la tendencia apuesta por líneas limpias, toques metálicos estratégicos, rojos suaves, blancos pulidos y pequeños acentos que hacen la diferencia sin robar protagonismo. Pensadas para mujeres que prefieren la elegancia discreta, estas ideas funcionan igual de bien para una cena formal, un intercambio en la oficina o una noche relajada con tus amigas.
Aquí tienes inspiración para llevar la Navidad en tus manos con un estilo que se siente actual, fresco y totalmente tuyo.

cuidar uñas después gelish o acrílico
Moda y Belleza
Cómo cuidar tus uñas después de un gelish o acrílico
February 18, 2022
 · 
Regina Barberena
Moda y Belleza
Ideas de mani para mujeres que les gustan las uñas discretas y con un toque de estilo
April 03, 2021
Moda y Belleza
Remueve las uñas de gel en casa sin dañar las naturales
September 01, 2015

1

Sugar Red & Silver Charm

Una manicura que combina base nude con acentos plateados, destellos finos y toques rojos estratégicos. Incluye un corazón minimalista, puntos delicados y un french invertido con glitter, creando un look festivo, moderno y femenino sin perder la suavidad del estilo minimalista.

Sugar Red & Silver Charm.jpg

Sugar Red & Silver Charm

Instagram

2

Winter Candy Swirl

Una propuesta navideña que mezcla base nude con detalles de copos blancos, french rojo profundo y acentos en glitter. El protagonista es el diseño tipo caramelo en rojo y blanco con toques dorados, que aporta un aire festivo sin saturar el look.

Winter Candy Swirl.jpg

Winter Candy Swirl

Instagram

3

Frosted Gift Glow

Un diseño delicado en base nude con copos blancos detallados, un acento en forma de moño que imita un regalo y bordes plateados llenos de brillo. El glitter en la uña protagonista aporta un toque festivo sin perder la suavidad minimalista del conjunto.

Frosted Gift Glow.jpg

Frosted Gift Glow

Instagram

4

Garnet Star Shine

Una manicura en tono borgoña profundo combinada con uñas nude que llevan estrellas metálicas minimalistas y un pequeño acento perlado al centro. El contraste entre el acabado vino y los destellos plateados crea un look sofisticado con un toque festivo discreto.

Garnet Star Shine.jpg

Garnet Star Shine

Instagram

5

Rudolph Red Glow

Una mezcla de rojo brillante con uñas nude que incluyen un pequeño corazón y un reno minimalista con nariz roja. El contraste entre el glitter carmesí y los detalles delicados crea un look festivo, dulce y perfecto para la temporada.

Rudolph Red Glow.jpg

Rudolph Red Glow

Instagram

uñas diseños en uñas navidad uñas decoradas
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
celulitis piernas mujer
Moda y Belleza
🍑 Celulitis: lo que nadie te contó… ¡Pero necesitas saber urgentemente!
November 13, 2025
 · 
Leilani Aviles
el-buen-fin-2025-llega-a-shein-esto-es-lo-mas-trendy-que-querras-en-tu-closet.jpg
Moda y Belleza
El Buen Fin llega a SHEIN: esto es lo más trendy que querrás en tu clóset
November 06, 2025
 · 
Cosmopolitan
pelo cabello navidad corte peinado
Moda y Belleza
¡Adiós al pelo aburrido y recto! Checa estos 4 cortes con movimiento y prepárate para Navidad...
November 13, 2025
 · 
Leilani Aviles
Perfumes.jpeg
Moda y Belleza
Cómo lograr que el aroma de tu perfume dure más
March 07, 2025
 · 
María Dávalos