Estos son los hábitos que te hacen más atractiva sexualmente

Estos hábitos potencializarán tu belleza y te harán más atractiva sexualmente a través de tips naturales y sencillos, pero recuerda que un arma muy poderosa para generar esta atracción parte del amor propio…

Los seres humanos somos fundamentalmente química y biología, sobre todo cuando hablamos de funciones del cuerpo como la liberación de hormonas que nos hacen ser más atractivas y que otros individuos perciben a través del olfato o la vista, por ejemplo.

Lo anterior quiere decir que si conocemos cómo funcionan esos mecanismos de atracción sexual, podremos estimularlos con algunos tips que, según tu constancia y disciplina, pueden convertirse en hábitos que potencializarán tu atractivo sexual y tu belleza natural.

Es importante que recuerdes que absolutamente todo parte del amor propio, la autoestima, la seguridad que proyectas y la actitud positiva ante la vida, no es necesario que te sometas a dietas tortuosas o procedimientos quirúrgicos o estéticos, todos y todas tenemos lo necesario para activar estos tips: hormonas.

Estos son los hábitos que te ayudaran a potencializar tu atractivo sexual

Proyecta seguridad

Sentirte bien contigo misma, aunque haya algunas partes de tu cuerpo o tu personalidad que no te agraden completamente, debes recordar que eres una persona única e irrepetible, lo cual te hace sumamente especial.

La seguridad en ti misma es uno de los afrodisíacos más destacados, a menos que te encuentres ante un narcisista a quienes no les gustan las personas seguras, entonces no sólo serás más atractiva sexualmente si te amas y te proyectas así ante el mundo, sino que además será un arma contra las personalidades abusivas.

Proyecta seguridad Getty images

Ejercicio, ya mismo

No hay cambio de imagen, ni cambio de actitud si no hay un cambio en tu bienestar. El ejercicio es la mayor medicina para la salud física y la salud emocional, pues además de tonificar tus músculos, también segregas las hormonas de la felicidad y es justo ahí donde está la clave para ser más atractiva sexualmente.

Tener tema de conversación

Las habilidades sociales también forman parte del atractivo sexual de una persona, no importa si eres hombre o mujer, un tema interesante de conversación te hará más atractivo o atractiva y no sólo en lo sexual, también en lo intelectual. Un pluss si además tienes buen sentido del humor. Recuerda que los chistes discriminatorios no forman parte de ese espectro.

Ejercicio ya mismo Getty images

Mente abierta

Al hablar de mente abierta nos referimos específicamente a ser una persona accesible con quien sea interesante entablar un diálogo respetuoso y responsable, aunque haya desacuerdos. La explosividad y la agresividad no son atractivos, de hecho, a cualquiera le daría pánico quedarse a solas con una persona que tiene esas características.

Intenta un cambio de look

Como te dijimos antes, no es necesario que te sometas a dietas rigurosas o te mates de hambre, más bien se trata de cambiar un poco tu estilo si llevas mucho tiempo luciendo igual. Por ejemplo, si estás acostumbrada a llevar tonos pastel, puedes intentar con colores oscuros y viceversa. Un cambio siempre es bueno y será detectado rápidamente por quienes te rodean.

También puedes intentar otro color y corte de cabello.

Intenta un cambio de look Getty images

Descubre tu mayor atractivo y explótalo

El sex appeal no siempre está en la belleza física, de hecho, es raro que esté ahí. Detecta cuál es tu mayor atractivo, puede estar en tu voz, la manera en la que caminas o comes. Descúbrelo y explótalo.

Higiene

La higiene es parte fundamental del atractivo sexual, esto tiene sentido cuando decimos que el amor entra por la nariz, lo cual es real. Los receptores olfativos de la nariz detectan la segregación de hormonas y comienza el complejo proceso de la atracción.

De hecho, utilizar perfume es una de las estrategias más eficientes para ser más atractiva sexualmente, aunque debes elegir uno que vaya mejor con tus gustos y tu pH. Otra forma de estimular la producción de feromonas es a través del consumo de apio que contiene androstenona y androstenol, sustancias químicas que resultan atractivas a la nariz.

Aunque la higiene es muy importante te sugerimos no utilizar productos con alcohol o sosa que alteren tu olor natural y también pueden dañar tu piel.