Los mejores remedios caseros para quemaduras de sol

Si algo nos puede arruinar la vibra de relajación total después de ir a la playa, sin duda son las molestas quemaduras de sol, en especial cuando el ardor es simplemente insoportable. Es por eso que encontrar remedios que sean efectivos a veces puede ser complicado, pero aquí te dejamos algunos de los que más nos han funcionado y tienen grandes beneficios.

Remedios fáciles y efectivos para quemaduras de sol

Antes de aplicar cualquier remedio, lo primordial es dejar de estar expuesta directamente al sol, para que tu piel pueda descansar y no se llegue a empeorar el daño solar. Después, debes darte un baño con agua templada o fría, para refrescar la piel, bajar la temperatura de esta y calmar el ardor. Aunque podría parecer una buena idea, aplicar hielo directamente en las quemaduras puede irritar aún más, por lo que debes evitarlo a toda costa. Ahora bien, en cuanto a los remedios, aquí te dejamos las opciones más efectivas y fáciles de encontrar en casa:

Aloe vera:

El aloe vera es un clásico infalible, porque su gel ayuda a refrescar y mantener la piel hidratada mientras sana. Lo ideal es recurrir al producto lo más natural posible para evitar que algún químico llegue a irritar más la piel.

Compresas frías:

Otro remedio milenario, pero muy efectivo, ya que al usar paños húmedos y frescos sobre la piel, dan esa sensación de alivio inmediato cuando el calor y la inflamación no te dejan en paz.

Cremas humectantes:

Mantener la piel hidratada también es clave para que las quemaduras no empeoren al resecarse o agrietarse, lo que ayuda a que la recuperación sea más rápida. Pero mucho ojo, deben ser cremas lo más naturales posible, ya que las fragancias o ciertos compuestos pueden empeorar la sensación de ardor.

Lo que debes evitar para no empeorar la quemadura

Ahora bien, no todos los remedios caseros son recomendables, entre ellos el uso de mantequilla o cremas con fragancias fuertes. En caso de que tengas ampollas, sientas fiebre o náusea, no recurras a los remedios caseros, evita a toda costa el reventarlas y lo mejor es recurrir a un especialista de la salud para que te dé el mejor tratamiento de acuerdo a tus necesidades.

Los cuidados postquemadura también son muy importantes, por lo que lo recomendable es usar ropa cómoda y ligera, proteger la piel de la exposición solar y seguir hidratándola con cariño. Esto va a ayudar a que tu piel vuelva a lucir y sentirse saludable.