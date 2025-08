Errores comunes al usar protector solar y cómo aplicarlo correctamente

El verano no solo es una de las temporadas más divertidas, también es cuando más debemos cuidar de nuestra piel ante la exposición solar. Aunque muchos creen tener dominado el cómo usar protector solar, hay pequeños errores que arruinan la protección solar y podrían empezar a generar estragos en tu piel.

Es por eso que aquí te explicamos qué estás haciendo mal (sin saberlo) con tu protector solar y cómo corregirlo para tener una protección completa y efectiva.

Errores comunes al aplicar protector solar

Usas muy poco

En estos casos, menos no es más, ya que al usar poco producto, terminas con una capa demasiado delgada de protección que no filtra de manera adecuada los rayos UV. Lo que debes hacer es usar al menos una cucharadita de protector en la cara y el cuello. Y no olvides reaplicarlo cada dos horas si estás directo al sol.

Usarlo solo cuando estás expuesta al sol o calor

Las nubes, la contaminación y el frío no son sinónimo de que los rayos UV no te afecten. Por lo que usa protector solar no es opcional y debe ser algo de nuestro día a día sin excepción.

No esperas para maquillarte

Lo ideal siempre es usar protector solar antes de empezar con tu rutina de maquillaje, pero también es importante esperar un par de minutos para que, al momento de aplicar tu base, esta no afecte la cantidad de SPF en tu rostro y se diluya.

No reaplicarlo después de salir de la alberca o sudar

Aunque el protector solar resistente al agua es un gran aliado para esos días largos en la playa, no significa que sea suficiente con solo usarlo una vez. Por eso siempre es necesario reaplicar protector después de salir de la alberca, nadar, sudar o después de haber pasado 2 horas continuas bajo el sol.

Usar productos viejos o caducados

Si el protector ya está caducado o ha pasado mucho tiempo desde que lo abriste, su eficacia se puede ver afectada. Entonces, procura revisar de manera constante las fechas de caducidad y, si ya excedió las fechas recomendadas de uso, lo mejor es conseguir uno nuevo.

Por último, aunque no es un error de uso como tal, el cómo guardas tu protector solar también afecta su efectividad. Es por eso que debes tenerlo en un lugar fresco y seco para evitar que los componentes del producto se deterioren de manera prematura.

Más allá de ser un paso más de tu rutina de skincare, recuerda que el protector solar es tu mejor aliado contra el daño solar y el envejecimiento prematuro, pero solo si se usa correctamente.