Este es el set de regalos que transforma la Navidad en una experiencia sensorial

Esta Navidad, L’Occitane en Provence nos invita a detenernos un segundo, bajar nuestro ritmo acelerado y dejarnos envolver por lo simple y poderoso. Con su colección de edición limitada La magia de la luz, la marca francesa presenta su selección navideña 2025, que transforma cada momento del día en una experiencia sensorial.

Para empezar tenemos tres fragancias que acompañan el recorrido natural de la luz. Premiers Rayons (primeros rayos) que captura la calma del amanecer con notas florales suaves de peonía y camelia, iluminadas por un toque de pera fresca. Es delicada, reconfortante y perfecta para las amantes de esos aromas que se sienten como un apapacho.

Cuando el día alcanza su punto más alto, aparece Lumière d’Hiver (luz de invierno), una fragancia vibrante y luminosa que mezcla nerolí, toronja y cítricos bañados por el sol provenzal. Fresca, energética y con un fondo ligeramente sensual, es ideal para regalar o regalarte un boost de optimismo invernal.

Y para cerrar el día, Nuit Festive (noche festiva) que celebra la magia nocturna de las fiestas. Grosella negra, lías de vino blanco y un fondo gourmand de vainilla, cedro e hinoki crean una esencia chispeante, cálida y profundamente envolvente, pensada para esas noches largas que se quedan en la memoria y sobre todo en el corazón.

La colección se complementa con esferas decorativas, crackers festivos y velas que convierten el arte de regalar en un ritual bonito y significativo. Vas a encontrar piezas que decoran, sorprenden y celebran los pequeños detalles que hacen especial la Navidad y esta época de amor y compañía. Tal como nos recuerda L’Occitane, a veces la luz más importante es la que compartimos.