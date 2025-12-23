¿Qué hacer cuando las fiestas coinciden con un duelo?

La Navidad suele venir cargada de expectativas: reuniones familiares, mesas llenas, risas que se repiten cada año, pero cuando estás atravesando un duelo, todo ese imaginario puede sentirse ajeno, incluso pesado. No porque falte voluntad, sino porque el dolor no entiende de calendarios. Y eso está bien.

Enfrentar un duelo en Navidad no significa arruinar las fiestas ni poner un mal ambiente. Significa habitar una etapa difícil en una temporada que insiste en la alegría obligatoria. Reconocerlo es el primer paso para transitarla con un poco más de amabilidad hacia ti misma.

Entender que la Navidad intensifica todo

Las fechas simbólicas suelen amplificar las emociones. La ausencia se nota más, los recuerdos aparecen sin pedir permiso y las comparaciones con cómo era antes se vuelven inevitables. Esto no indica que estés retrocediendo en tu proceso; al contrario, es parte natural del duelo.

Aceptar que esta Navidad será distinta —ni mejor ni peor, solo distinta— ayuda a bajar la presión de sentirte como supuestamente deberías.

No todas las tradiciones tienen que continuar

Hay rituales que reconfortan y otros que duelen. Forzarte a repetir costumbres que hoy te resultan insoportables no es fortaleza, es autoexigencia. Puedes elegir cuáles sostener, cuáles modificar y cuáles pausar este año.

Tal vez no quieras montar el árbol como antes, o prefieras una cena más pequeña, o incluso pasar la fecha de forma íntima. Todas esas opciones son válidas. El duelo también implica redefinir rutinas.

Permitirte sentir sin corregirte

Una de las trampas más comunes en Navidad es intentar controlar las emociones para no incomodar a los demás. Sonreír cuando no tienes energía, minimizar el dolor o justificarte constantemente. Eso agota.

Llorar, sentir nostalgia o necesitar momentos de silencio no te hace menos funcional ni menos agradecida. Te hace humana. El duelo no se gestiona fingiendo bienestar, sino dándole espacio sin juzgarlo.

¿Cómo enfrentar el duelo en Navidad? Pexels

Decidir cómo y con quién estar

No todas las compañías sanan. Algunas preguntas pueden ayudarte a decidir: ¿Con quién me siento segura emocionalmente? ¿Dónde puedo ser yo sin explicaciones largas?

Estar acompañada no siempre implica estar rodeada de mucha gente. A veces una sola persona —o incluso tu propia compañía— es suficiente para atravesar el día con más calma.

Crear nuevos pequeños anclajes

Aunque el dolor esté presente, puede ser útil construir gestos simples que te sostengan: como salir a caminar, escribir una carta, encender una vela, preparar una comida reconfortante. No como homenaje obligatorio, sino como acto de autocuidado.

No se trata de darle sentido al duelo, sino de acompañarte mientras lo atraviesas.

Pedir ayuda también es avanzar

Si la Navidad te resulta especialmente abrumadora, hablar con alguien de confianza o buscar apoyo profesional puede marcar la diferencia. El duelo no tiene tiempos fijos ni rutas universales. Acompañarte no significa acelerar el proceso, sino hacerlo menos solitario.

No te exijas demasiado en esta temporada Pexels

Una Navidad distinta también cuenta

Sobrevivir emocionalmente a estas fechas ya es un logro. No necesitas cerrar ciclos, aprender lecciones ni mostrar resiliencia perfecta. A veces, lo más valiente es simplemente llegar al final del día.

El duelo no cancela la Navidad, pero la transforma. Y permitirte vivirla a tu manera es una forma profunda de respeto hacia lo que sientes.