Moda y Belleza

El diseño de uñas clásico que regreso para estilizar tus manos al instante

August 20, 2025 
María Dávalos
Manicure-francés.jpg

Este es el manicure perfecto para darte un look estilizado y sofisticado que se adapta a cualquier situación

Encontrar el diseño de uñas perfecto que combine con todo y se vea bien incluso en los eventos más elegantes puede ser complicado. En especial si tomamos en cuenta la forma de uña que queremos, el color, o incluso nuestras actividades del día a día.

El regreso triunfal del manicure francés

Es por eso que no sorprende el regreso de uno de los diseños clásicos que nació en los años 30 en Francia y que para los años 70 - 80s tuvo su boom gracias al empresario Jeff Pink, el fundador de la marca de esmaltes Orly, quien necesitaba de un estilo de manicure versátil que se viera bien con los distintos atuendos de las actrices en los días de grabación.

El favorito de las celebridades

Desde entonces ha sido un diseño que ha formado parte de la cultura pop y ha sido la opción predilecta para miles de celebridades, y este año no es la excepción. Ya que cantantes como Dua Lipa o Sabrina Carpenter lo han decretado como parte esencial de sus looks veraniegos.

Y aunque otras personalidades como las Kardashian o Hailey Bieber se han unido a esta tendencia, algo es claro: esta manicura, por elegante que sea, también se adapta a la personalidad y gustos de cada persona.

Manicure-francés.jpg

El minimalismo más versátil

Ya sea que a ti te guste la versión clásica en blanco y mucho minimalismo, el manicure francés puede ser tan divertido o atrevido como tú quieras. Si prefieres usar colores pastel o agregar pedrería a la punta de tu uña, este diseño tiene el poder de estilizar tu mano al instante.

Si tú, como las celebridades más top, quieres darle una oportunidad a este diseño de uñas, ten por seguro que será de los más solicitados para este otoño; es por eso que aquí te dejamos algunas sugerencias para que te veas igual de espectacular que Dua Lipa.

Manicure-francés-3D.jpg
1 de 13
manicure-frances.jpg
2 de 13
french-tips-naranjas.jpg
3 de 13

Pinterest

micro-frutas-french-nail-una-uña.jpg
4 de 13

Pinterest

micro-frutas-3d.jpg
5 de 13

Pinterest

⁠Glazed donut nails monocromático
6 de 13

Pinterest

diseño de uñas-azul-electrico-almendrado.jpg
7 de 13
french-tip-con- detalle-grafico.jpg
8 de 13

Pinterest

french-tip-de-colores.jpg
9 de 13

Pinterest

french-tip-marmoleado.jpg
10 de 13

Pinterest

french tip nail
11 de 13

Pinterest

manicure-frances-diseños-2025.jpg
12 de 13

Diseño moderno de manicure francés con toque de diseño gráfico

Pinterest

minimalist-french-tip-uñas-de-princesa..jpg
13 de 13

Pinterest

manicure francés diseño de uñas diseños de uñas bonitas diseño de uñas francesas
María Dávalos
María Dávalos
