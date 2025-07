Neal McDonough fue vetado de Hollywood por no querer besar a mujeres frente a las cámaras

Actitudes o comentarios polémicos pueden hacer que grandes estrellas del mundo del entretenimiento se vean rechazados e incluso vetados de trabajar en cualquier tipo de producción.

La razón por la que Neal McDonough rechaza escenas íntimas

Lo curioso del caso de Neal McDonough fue que sucedió todo lo contrario. Su convicción y decisión a no besar ni tener escenas de intimidad con otras mujeres pero respetó a su esposa, fue lo que le cerró las puertas en Hollywood. Lo que lo llevó a preferir papeles de villanos para evitar malentendidos.

Aunque fue una gran manera de evadir la intimidad frente a las cámaras, el actor de Desperate Housewives mencionó en su visita al podcast Nothing Left Unsaid que muchas veces ha sido cuestionado por esta decisión:

Neal McDonough y Nicollette Sheridan en Desperate Housewives

“‘...matas a miles de personas en todas tus películas, a veces a millones, ¿y no besas a otra mujer en pantalla?’. Yo les digo: ‘Sí, pero en realidad no matas a nadie’. Y es bastante gracioso el día que lo hacemos. Pero la intimidad es algo completamente diferente para mí”. Neal McDonough

Cómo su postura afectó su carrera actoral

A pesar de los duros cuestionamientos y la constante presión por grabar escenas con las que él no estaba de acuerdo, McDonough se dio cuenta de que Hollywood le dio la espalda, llevándolo a tener grandes pérdidas en muchos sentidos.

“Perdí todo lo que pudiera imaginar. No solo casas y cosas materiales. Sino tu estilo, tu tranquilidad, quién eres, tu identidad, todo. Mi identidad era la de un actor, y una muy buena. Y cuando pierdes esa identidad, te pierdes en una espiral.” Neal McDonough

La escena de intimidad que pudo grabar gracias a su esposa

Neal McDonough y su esposa Ruvé McDonough Getty Images

Afortunadamente, no todo estaba perdido, ya que en los últimos años han surgido oportunidades laborales en las que Neal pudo regresar a la actuación. Incluso hubo un proyecto en el que logró convencer a su esposa de actuar junto a él para poder lograr un beso en pantalla. Escena de la que él está muy orgulloso y agradecido con su mujer.

En la misma entrevista, el actor asegura que no se arrepiente de haberse mantenido firme en su decisión de no tener ningún tipo de intimidad frente a las cámaras con alguna mujer que no fuera su esposa.