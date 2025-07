3 cortes de pelo ideales para cara redonda que estilizan al instante

En algún punto del año, a la mayoría nos entra esa ansiedad por cortarnos el cabello. Pero muchas veces nos da miedo hacerlo por temor a que quede arruinado o no vaya bien con la forma de nuestra cara. Es por eso que aquí te ayudamos a calmar un poco ese nerviosismo y elijas la mejor opción para ti si tu rostro es redondo.

Tres cortes de pelo ideales para caras redondas

Lob (bob largo)

Empecemos por el lob o long bob, el cual es una opción que nunca falla y no tendrías que esperar tanto a que crezca si no te gusta en comparación con un shot bob o corte pixie. El que llegue por debajo de la mandíbula o hasta los hombros es lo que nos ayuda a estilizar visualmente el rostro. Lo mejor de todo es que funciona bien en distintos tipos de pelo; ya sea que lo tengas lacio, ligeramente ondulado o te guste el look messy, el lob es una opción ideal.

Capas largas

Si lo tuyo es un cambio no tan drástico, pero sí que haga la diferencia, la mejor opción son las capas largas. Este corte nos ayuda a estilizar sin restarle volumen al pelo. Lo que lo hace tan perfecto para las chicas con cara redonda es que las capas nos ayudan a dar movimiento en medios y puntas, no a los lados del rostro, lo que evita que se vea más ancho. Además, si las capas empiezan desde abajo del mentón, pueden ayudarte a dar un efecto visual de alargamiento en la zona de los cachetes.

Fleco en cortina

Aunque muchas veces la recomendación es alejarte de los flecos si tu cara es redonda, déjame decirte que la opción correcta puede hacer una gran diferencia al convencional fleco recto. El fleco en cortina no solo es atemporal y va bien con las tendencias, también es uno de los más favorecedores para este tipo de rostro.

A diferencia del fleco recto, que puede acortar y ensanchar visualmente, el fleco en cortina abre desde el centro y cae de manera delicada a los lados, dándonos así un efecto que estiliza las facciones y resalta los pómulos. Este tipo de fleco también suaviza la frente, da un toque coqueto y es muy fácil de mantener. Una gran ventaja es que, si un día no va con tu vibra o look, fácilmente puedes recogerlo sin que se vea extraño.

Antes de cortar tu pelo, toma en cuenta esto

Independientemente del corte que elijas, es importante tomar en cuenta tu tipo de pelo, ahí es donde apoyarte de un estilista siempre es la mejor opción. Al final del día, lo que importa es que te sientas cómoda y segura con el corte de pelo que escojas.