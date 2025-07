3 cortes de cabello atemporales que amarás

Entre tantos cortes y tendencias fugaces a veces solo queremos que nuestro cabello luzca bien sin necesidad de darle mucho mantenimiento o hacer cambios drásticos frecuentemente. Por eso aquí te dejamos 3 opciones atemporales que también puedes probar durante el verano.

Cortes duraderos si estás cansada de tendencias

1. Blunt bob:

Si estás acostumbrada a tener el cabello largo y quieres intentar algo más fresco y versátil, este tipo de bob es para ti. A diferencia de otros estilos, este se caracteriza por su estructura definida, largo uniforme y un efecto pulido, de manera que luce más moderno. Otra de sus grandes ventajas es que no requiere de mucho estilizado para el día a día, puedes ondularlo un poco o simplemente dejar que seque y adquiera la forma natural de tu cabello. Si buscas algo más elegante puedes mezclarlo con el wet look, dándole un toque aún más definición.

Pinterest

2. Capas largas

Pinterest

Hemos visto muchas variables de este corte, sin embargo, la manera más sutil de conservarlo es esta. Es una gran manera de darle movimiento y textura al cabello. Le va muy bien a todos los tipos de rostro ya que es como si lo enmarcara naturalmente. Aunque no es muy recomendable para quienes tienen el cabello con poca densidad las capas pueden funcionar cuando sean casi en las puntas. Afortunadamente es adaptable según a lo que busques y también a lo que sea más favorable según tu tipo de cabello y densidad. Si quieres dar más volumen y que se vea arreglado sin hacer mucho puedes utilizar la secadora y darle ese efecto blowout.

3. Pixie

Esta opción es ideal si buscas algo más atrevido, práctico y auténtico. Tuvo su auge en los 60’s por personalidades como Twiggy o Audrey Hepburn. A pesar de ser mucho más corto que otros, es favorable ya que te permite jugar con su textura y el acabado que desees darle. Es muy versátil y cómodo, puedes peinarlo de diferentes formas dependiendo de qué tan formal o casual quieres lucir. Es un look que enaltece mucho más las facciones de quienes tienen rostros ovalados.

Pinterest

¿Por qué optar por lo atemporal?

Si ya no quieres depender de lo trendy o simplemente hay looks de moda que no te gustan, estos estilos son excelentes para un nuevo cambio. Han demostrado ser funcionales, flexibles y favorecedores. Gracias a que son adaptables a distintas edades, tipos de cabello y de rostro, sin duda habrá una opción para ti.