Cortes para pelo delgado que dan volumen y estilizan

Tener el pelo delgado viene con ventajas y desventajas; una de ellas es pensar que tenemos que renunciar a cortes que requieren volumen o textura. Pero es momento de desmentir esto, ya que con el corte adecuado, puedes lograr que tu melena se vea más densa y con movimiento.

Es por eso que aquí te dejamos cinco cortes de pelo ideales para cabello fino que no solo están en tendencia este 2025, sino que también ayudan a dar volumen y un look muy pulido.

5 cortes para pelo delgado que dan volumen

⁠Bob recto con capas sutiles

Pinterest

El bob clásico no solo es atemporal y muy favorecedor para distintos tipos de rostros, sino que también es capaz de dar volumen sin comprometer la densidad. Este corte es ideal si quieres mantener un largo medio, pero necesitas que tu pelo se vea más estructurado. Lo que hace la ilusión de que tu pelo es más denso está en mantener las puntas rectas y añadir capas solo en la parte superior para evitar que el cabello se vea aún más delgado.

Pixie cut en capas

El pixie cut es perfecto si lo que buscas es algo más atrevido y fácil de peinar. Al llevarlo en capas, se da la ilusión de tener mayor volumen, lo que lo hace ideal para pelo delgado o con poca densidad.

⁠Bob italiano

Pinterest

El bob italiano es una de las grandes tendencias de 2025 y se convierte en el mejor aliado para chicas con pelo fino. Ya que cuenta con líneas rectas, una caída pesada y una forma que da una sensación de densidad sin necesidad de capas marcadas.

Fleco en cortina

Aunque es solo una parte del corte, el fleco en cortina o curtain bangs es el complemento perfecto para cualquier corte si tienes cabello delgado. Al caer suavemente hacia los lados, aporta dimensión y enmarca el rostro sin que se vea muy cargado.

Pelo largo con corte recto

Pinterest

Aunque por años se ha tenido la idea de que una melena larga no favorece al pelo fino, la realidad es que un largo parejo y bien cuidado puede crear un efecto visual de mayor densidad. El secreto está en evitar capas excesivas que adelgacen aún más las puntas.

Al final del día, sea cual sea tu corte o peinado, lo que más importa al momento de que luzcas espectacular es el cómo te sientes. Recuerda, tú camina segura de ti misma, dominante, simplemente cosmopolita.