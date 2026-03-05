Oriflame celebra 35 años en México y presenta a Anahí como embajadora de la marca

Treinta y cinco años no se cumplen todos los días. Y mucho menos cuando se trata del segundo mercado más importante del mundo para una marca global. Oriflame celebró su aniversario en México con una mañana que combinó historia, innovación y una noticia que elevó la conversación: Anahí se suma como embajadora oficial de la marca.

Ernst Ludberg, Vicepresidente Senior y Director General de Oriflame México, abrió la celebración recordando el camino recorrido en exclusiva para Cosmo: “Oriflame es una marca que lleva 59 años en el mundo, en México llevamos 35 años y como en cualquier industria, hay momentos muy bonitos y es inevitable no pasar por ciertos desafíos. Oriflame es una empresa que nació con el sueño de dos hermanos y el hecho de que no sólo haya sobrevivido, sino evolucionado y se haya fortalecido también a lo largo de estos años es algo muy bonito.”

Para él, estos 35 años en México significan “Sueños cumplidos, mucha alegría y mucho desarrollo personal”. Y esa fue la energía que se sintió durante toda la mañana, en una celebración que giró en torno a las tres grandes marcas que hoy definen el portafolio estratégico de la firma sueca: Novage+, skincare desarrollado con enfoque científico; The One, maquillaje que juega con tendencias y estilo; y Wellosophy, la apuesta por el bienestar integral y los hábitos conscientes.

Ernst lo explicó así: “Siempre queremos que los productos sean muy eficaces. Invertimos millones de dólares cada año en el desarrollo y la ciencia de nuestros productos. Que tú tengas acceso a los mejores productos, las mejores tecnologías y tenemos nuestras propias patentes. Además, todos los productos tienen que ser seguros y lo más sustentable posible.”

Adriana Aguilar, Directora de Marketing, recordó algunos de los productos más icónicos que han acompañado a distintas generaciones: el hidratante Tender Care, las Perlas Giordani Gold, la crema Royal Velvet, la máscara para pestañas The One Wonder Lash, las Cápsulas y la Mascarilla Novage+, el Wellness Pack de Wellosophy y la fragancia Giordani Gold Essenza. No es casualidad que solo en México la marca haya vendido más de 490 millones de unidades en estos 35 años. Y como señaló Ernst: “Yo creo que lo más interesante de Oriflame es que hay productos para cada tipo de persona.”

Sobre lo que viene, Ludberg fue contundente: “Siempre respetar, enfocarnos y vender lo mejor posible. El origen de la empresa creo que es nuestra ventaja competitiva más fuerte… si ves cómo evoluciona el mercado y qué quiere el mexicano, creo que eso nos va a jugar mucho más a favor todavía en unos años. En esta industria tenemos que movernos mucho más rápido y tener más agallas, no tener miedo a intentar cosas nuevas.”

El momento más esperado llegó con el anuncio oficial: Anahí es la nueva embajadora de Oriflame México. Adriana compartió que esta colaboración nace de una conexión auténtica con la marca y sus valores, ya que para Anahí, Oriflame ha estado presente en su vida durante años, desde camerinos antes de salir al escenario hasta momentos personales en casa. La cantante destacó su afinidad con el bienestar, el cuidado personal, la sustentabilidad y una belleza consciente que nace desde adentro.

Sobre esta nueva etapa, Ernst nos dijo en exclusiva: “Necesitamos tener esas embajadoras que hablen bien de la marca y que nos permiten llegar a un nuevo público. Siempre conservando la esencia.”

El venue fue diseñado como una experiencia inmersiva. Cada una de las líneas insignia tuvo su propio espacio y photo opportunities, con estaciones interactivas donde influencers y medios convivieron en un ambiente que dejó claro el mensaje de la mañana: la belleza no se explica, se siente, y hay marcas que permanecen contigo al paso de los años.

Oriflame no solo celebró su pasado en México. Dejó claro que está entrando en una nueva etapa, más visible y más digital. Pero eso sí: 35 años después, la comunidad sigue siendo el centro. Y ahora, con Anahí como embajadora, la conversación escala a otro nivel.