Suscríbete
Moda y Belleza

3 claves de estilo para proyectar poder absoluto

Analizamos el impecable look de Emma Stone en los BAFTA 2026 y cómo su estilo minimalista redefine la seguridad y el poder femenino actual

Febrero 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
Emma Stone vestido negro

Dominic Lipinski/Getty Images

Hay alfombras rojas que se ganan con excesos y otras que se conquistan por la elegancia llevada con precisión. El look de Emma Stone en los BAFTA es la prueba de que en 2026, el verdadero glamour no necesita hombreras, joyas XL ni peso, sino un corte perfecto que deje claro quién tiene el control.

3 claves de estilo para proyectar poder absoluto

El poder del escote estructurado

El vestido de Emma destaca por ese corte frontal (keyhole), que equilibra la sensualidad con una geometría definida. Esta silueta comunica una seguridad intrínseca: no necesitas esconderte tras capas de tela cuando tu postura y tu confianza son tu principal escudo.

Minimalista y de alto impacto

Al elegir un diseño limpio sin aplicaciones pesadas, Emma permite que su presencia sea la protagonista. En la realidad del mundo laboral o social, tu imagen es capaz de destacar aún más cuando eliminas el ruido visual para que tus ideas y tu talento brillen sin distracciones, demostrando que menos es, en efecto, mucho más.

Emma Stone look completo vestido negro escote

Samir Hussein/WireImage/GettyImages

Paleta monocromática y limpia

El negro es el color de la elegancia y autoridad por excelencia. Al combinarlo con un recogido simple y una piel luminosa, este look nos enseña que la sofisticación es una herramienta de supervivencia. Proyectar una imagen pulida es la forma más rápida de establecer límites y exigir respeto en cualquier entorno.

Emma nos demuestra que puedes ser la más elegante de la sala sin gritar, solo siendo fiel a un estilo que te haga sentir dueña de cada paso que das. Así que, la próxima vez que tengas un evento donde necesites sentirte imparable, recuerda que tu mejor armadura es la simplicidad ejecutada con sofisticación y precisión.

Te puede interesar
perfumes-que-usan-las-mujeres-elegantes-2024.jpg
Moda y Belleza
5 Perfumes que usan las mujeres elegantes este 2024
Enero 29, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
los-zapatos-que-no-usan-las-mujeres-elegantes.jpg
Moda y Belleza
Estos son los zapatos que las mujeres elegantes no usan jamás
Marzo 27, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
colores-uñas-no-usan-mujeres-elegantes.jpg
Moda y Belleza
Los colores de uñas que nunca usan las mujeres elegantes y exitosas
Abril 18, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
tendencias-decoracion-de-las-mujeres-elegantes.jpg
Hogar
Los 5 trucos decorativos de las mujeres elegantes para otorgar lujo a su hogar
Abril 22, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja

color negro emma stone
Scarlet Valencia
Te sugerimos
edad-mujeres-alcanzan-maximo-atractivo.jpg
Moda y Belleza
Esta es la edad en la que las mujeres alcanzan su máximo atractivo
Febrero 19, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
A young man gives the girl a gift for Valentine's Day
Moda y Belleza
San Valentín: este es el regalo (y símbolo del tiempo juntos) perfecto para regalar
Febrero 02, 2026
 · 
Cosmopolitan
closet armario pareja casados casa
Amor y Sexo
Closet Wars: La guía definitiva para organizar tu armario estando casada (y no divorciarte en el intento)
Enero 21, 2026
 · 
Leilani Aviles
fetichismo-tacones-altocalcifilia.jpg
Moda y Belleza
¡Cuidado! Estos son los riesgos ocultos de usar tacones que nadie te explica, pero tu cuerpo sí resiente...
Febrero 05, 2026
 · 
Leilani Aviles