Hay alfombras rojas que se ganan con excesos y otras que se conquistan por la elegancia llevada con precisión. El look de Emma Stone en los BAFTA es la prueba de que en 2026, el verdadero glamour no necesita hombreras, joyas XL ni peso, sino un corte perfecto que deje claro quién tiene el control.

3 claves de estilo para proyectar poder absoluto

El poder del escote estructurado

El vestido de Emma destaca por ese corte frontal (keyhole), que equilibra la sensualidad con una geometría definida. Esta silueta comunica una seguridad intrínseca: no necesitas esconderte tras capas de tela cuando tu postura y tu confianza son tu principal escudo.

Minimalista y de alto impacto

Al elegir un diseño limpio sin aplicaciones pesadas, Emma permite que su presencia sea la protagonista. En la realidad del mundo laboral o social, tu imagen es capaz de destacar aún más cuando eliminas el ruido visual para que tus ideas y tu talento brillen sin distracciones, demostrando que menos es, en efecto, mucho más.

Samir Hussein/WireImage/GettyImages

Paleta monocromática y limpia

El negro es el color de la elegancia y autoridad por excelencia. Al combinarlo con un recogido simple y una piel luminosa, este look nos enseña que la sofisticación es una herramienta de supervivencia. Proyectar una imagen pulida es la forma más rápida de establecer límites y exigir respeto en cualquier entorno.

Emma nos demuestra que puedes ser la más elegante de la sala sin gritar, solo siendo fiel a un estilo que te haga sentir dueña de cada paso que das. Así que, la próxima vez que tengas un evento donde necesites sentirte imparable, recuerda que tu mejor armadura es la simplicidad ejecutada con sofisticación y precisión.