El truco coreano para acelerar el crecimiento de tu pelo

El secreto coreano para el crecimiento del pelo no está en las puntas, sino en el cuero cabelludo (scalp care). Al utilizar exfoliantes capilares y realizar masajes de inversión diarios, se estimula la microcirculación en los folículos pilosos, permitiendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen con mayor eficacia a la raíz, lo que puede acelerar el crecimiento hasta 2 cm por mes si se combina con una dieta rica en biotina.

El paso a paso para una melena kilométrica

Exfoliación semanal

Usa un exfoliante de ácido salicílico o sal marina para eliminar restos de productos y piel muerta que “asfixian” el folículo. Un estudio publicado en el International Journal of Trichology explica que la acumulación de sebo oxigenado crea un ambiente pro-inflamatorio que debilita la raíz. Al exfoliar, eliminamos el “tapón” que asfixia al folículo. De esta manera, el folículo que puede producir una hebra de cabello más gruesa y con mayor tasa de crecimiento.

Masaje agachada

Agacha la cabeza (hacia tus rodillas) por 4 minutos diarios mientras masajeas suavemente con las yemas de los dedos. La gravedad ayuda a llevar sangre fresca a la cabeza. Según investigaciones sobre la circulación, el aumento de sangre fresca aporta una mayor carga de aminoácidos y oxígeno a la matriz del pelo. Esto acelera la etapa de crecimiento activo, permitiendo que el pelo crezca esos milímetros extra que normalmente se pierden por una mala circulación.

Doble limpieza

Al igual que en la piel, las coreanas lavan el cuero cabelludo dos veces para asegurar que esté impecable. La ciencia capilar confirma que un cuero cabelludo con pH balanceado y poros despejados reduce la micro-inflamación. Cuando el cuerpo no tiene que gastar energía combatiendo irritaciones o exceso de grasa, redirige todos sus recursos nutricionales a la producción de queratina, logrando que el pelo crezca más rápido y con mayor brillo “desde la raíz”.

El pelo largo es el resultado de un cuero cabelludo sano. Aplica estos pasos y prepara tu cita con el estilista, porque lo vas a necesitar.