3 cortes de cabello para primavera según tu tipo de rostro

La primavera trae esa necesidad incontrolable de sentirse renovada. Pero antes de que llegues al salón con una foto de Pinterest que quizá no te favorece, el primer paso es conocer la arquitectura de tu cara. Un buen corte no solo sigue tendencias, sino que equilibra tus facciones para proyectar tu mejor versión.

Paso 1: Identifica tu estructura

Antes de elegir, definamos qué tipo de rostro tienes:

Rostro Ovalado: Es el “rostro ideal” según la teoría estética porque es equilibrado. La frente es un poco más ancha que la mandíbula y las líneas son suaves.

Rostro Redondo: El ancho y el largo de la cara son casi iguales. No hay ángulos marcados y las mejillas suelen ser la parte más prominente.

Rostro Cuadrado: Tienes una mandíbula fuerte y angular, y tu frente es igual de ancha que tu mandíbula. Los rasgos son muy definidos y potentes.

Paso 2: El corte ganador para ti

Asignemos la tendencia de primavera 2026 que te hará brillar:

Rostro Ovalado: El ‘Shaggy Lob’ con flequillo

Al ser un rostro equilibrado, puedes permitirte el volumen y las capas desestructuradas del Shaggy. El flequillo tipo “cortina” enmarcará tu mirada sin ocultar tus facciones.

Pinterest

Rostro Redondo: El ‘Sharp Bob’ (Bob recto y afilado)

Necesitas crear ángulos donde no los hay. Un bob recto que termine justo por debajo de la mandíbula (nunca a la altura de las mejillas) alargará visualmente tu cuello y estilizará tu rostro.

Jutta Klee/Getty Images/fStop

Rostro Cuadrado: El ‘Butterfly Cut’ (Corte mariposa)

Tu mandíbula ya es fuerte, así que necesitas suavizar los ángulos. Las capas largas y fluidas de este corte crean movimiento y “rompen” la línea cuadrada, dándote un aire más romántico y ligero para la primavera.

Getty Images

Recuerda que el cabello es el accesorio que nunca te quitas. Esta primavera, no te conformes con lo de siempre y atrévete a darle la vuelta a tu imagen con un corte que trabaje a tu favor. Al final, la seguridad de saber que tu look es el correcto es la mejor tendencia que puedes usar.