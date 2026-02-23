Suscríbete
Entretenimiento

Oscars 2026: 3 películas nominadas que son terapia para tu estabilidad emocional

Desde el caos hasta la resiliencia, estas historias te obligarán a reflexionar sobre tus decisiones y tu propia realidad

Febrero 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
Oscar 2025.jpg

GettyImages

La temporada de premios 2026 no solo nos ha traído alfombras rojas impecables, sino historias que funcionan casi como un oráculo para nuestras propias dudas. En un mundo que nos exige estabilidad constante, estas películas nominadas al Oscar nos invitan a soltar la máscara y confrontar lo que realmente significa sobrevivir y ganar hoy.

‘One Battle After Another’

La gran favorita que acaba de arrasar en los BAFTA con Leonardo DiCaprio. Es una historia sobre la persistencia y el caos. Te hace reflexionar sobre cuántas batallas internas libras al día solo para mantener tu “estabilidad” y si realmente estás luchando por lo que amas o es por pura inercia. Es el recordatorio de que, en ocasiones, el éxito es simplemente no rendirse cuando todo parece perdido.

‘Hamnet’

Basada en el bestseller, esta película protagonizada por Jessie Buckley es una joya sobre el duelo y la creación. Nos habla de cómo transformamos el dolor más profundo en nuestra mayor obra de arte. Es ideal para cuestionar qué estás haciendo con tus propias heridas: ¿te anestesias con el trabajo o las usas para construir una armadura que te haga invencible?

También te interesa...
final-explicado-nadie-podra-salvarte.jpg
Entretenimiento
El final explicado de Nadie podrá salvarte, la película de extraterrestres que no te dejará dormir
Octubre 09, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Cine vs Streaming, ¿cuál es el (presente y el) futuro del entretenimiento.jpg
Entretenimiento
Cine vs Streaming, ¿cuál es el presente y el futuro del entretenimiento?
Septiembre 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

‘Marty Supreme’

Con Timothée Chalamet como un jugador de ping-pong obsesivo, esta cinta de cultura pop pura explora la delgada línea entre la pasión y la locura. Te obliga a mirarte al espejo y preguntarte, ¿qué tanto de tu verdadera esencia has sacrificado por ser “la mejor” en algo? Es una reflexión necesaria sobre la identidad en una era donde todos aparentamos ser lo que mejor nos queda para sobrevivir.

Te recomiendo estas películas no para que te consuma la duda, sino para que refuerces el sentir de que eres más de lo que crees. El cine es esa dosis de realidad que necesitamos para dejar de vivir en la monotonía, y muchas veces, el espejo que nos sirve para responder a aquello que nos inquieta.

Oscar resiliencia salud mental
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Lo-que-debes-tomar-en-cuenta-si-vas-a-hacer-home-office.jpg
Equidad
Guía para dominar el trabajo híbrido en 2026
Febrero 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia
sydney-sweeney-habla-sobre-el-tamaño-de-sus-pechos.jpg
Entretenimiento
Sydney Sweeney era marginada por tener pechos grandes; así lucía en la adolescencia
Febrero 19, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Ya está aquí la 4ª novela de '50 Shades of Grey'
Entretenimiento
Ya está aquí la 4ª novela de ’50 Shades of Grey’
Junio 15, 2015
 · 
Cosmopolitan
bad bunny
Entretenimiento
Expectativas del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (y por qué todos están hablando de él)
Febrero 07, 2026
 · 
Cosmopolitan Mx