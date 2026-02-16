Suscríbete
Almendras: el ingrediente natural que TikTok volvió viral (y sí, funciona)

Las almendras regresan a la conversación beauty por sus beneficios reales en piel, cabello y uñas. Vitamina E, brillo y menos frizz en un solo ingrediente

Febrero 16, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Almendras el ingrediente natural que TikTok volvió viral (y sí, funciona).jpg

Pexels

Si has pasado más de diez minutos en TikTok últimamente, seguro viste algún video donde alguien se masajea aceite de almendra en la cara, lo usa como prelavado capilar o presume uñas más fuertes gracias a “un truco natural”. No es casualidad. Las almendras están teniendo su momento otra vez —y esta vez con millones de views de respaldo.

Pero aquí va lo interesante: no es hype vacío.

¿Por qué las almendras sí hacen algo por tu piel?

La respuesta está en la vitamina E. Las almendras son una de las fuentes naturales más ricas en este antioxidante, que ayuda a proteger la piel del daño ambiental y a mantener la hidratación. Cuando la barrera cutánea está bien, la piel se ve más luminosa y menos reactiva.
El aceite de almendra dulce, aplicado en pequeñas cantidades, puede suavizar zonas resecas, mejorar la sensación de tirantez e incluso funcionar como desmaquillante suave. ¿Es para todo tipo de piel? No necesariamente. Si tienes piel muy grasa o con tendencia acneica, úsalo con moderación. Más no siempre es mejor.

Cabello con menos frizz (sin gastar en otro sérum)

Unas gotas en medios y puntas pueden cambiar la textura del pelo en segundos. El aceite de almendra ayuda a que la fibra capilar se vea más lisa y brillante porque recubre ligeramente la superficie. No “repara” el daño profundo, pero sí mejora el acabado.
Tip Cosmo: aplícalo antes de meterte a la alberca o antes de usar calor. No es un escudo mágico, pero sí aporta una capa extra de protección.

Almendras el ingrediente natural que TikTok volvió viral (y sí, funciona).jpg

Incluye aceite de almendras en tu rutina de belleza

Pexels

Uñas más fuertes sin complicarte

Si tus uñas se quiebran fácil, masajear aceite de almendra en cutículas antes de dormir puede hacer diferencia con el tiempo. La hidratación constante mejora la flexibilidad y eso reduce quiebres.

Desde adentro también cuenta

Comer un puñado de almendras al día aporta grasas saludables y antioxidantes que influyen en la calidad de la piel. No vas a despertar con “piel nueva”, pero la constancia sí suma.
Lo que está pasando con las almendras no es nostalgia, es practicidad. En una época donde cada semana aparece un ingrediente imposible de pronunciar, este vuelve porque es accesible, funcional y fácil de integrar.

@hoyenbelleza

Cómo el Aceite de Almendras te Ayuda a Producir Colágeno de Forma Natural

♬ original sound - Hoy En Belleza - user33771481672

Eurídice Aiymet Garavito García
