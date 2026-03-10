Suscríbete
Los 3 ingredientes que tu protector solar con color debe tener

Te revelamos los 3 ingredientes que debe tener tu protector solar con color para protegerte y cubrir imperfecciones

Marzo 10, 2026 
Scarlet Valencia
maquillaje en diferentes tonos

Getty Images

El protector solar con color no solo unifica el tono, sino que ofrece una protección superior contra la luz azul (HEV), emitida por pantallas y el sol. Al elegir fórmulas con pigmentos minerales y activos tratantes, logras una cobertura de larga duración que no “asfixia” tus poros, permitiendo que la piel respire mientras se mantiene protegida de la radiación.

Los 3 must have en tu etiqueta

Óxidos de Hierro (Iron oxides)

Es el ingrediente que da el color, pero su función va más allá de la estética. Estudios publicados en el Journal of Drugs in Dermatology demuestran que los óxidos de hierro son los únicos capaces de bloquear la luz azul. Mientras que un bloqueador transparente te protege del sol, uno con óxidos de hierro protege a las pieles con tendencia a manchas de la luz y el celular.

Niacinamida (Vitamina B3)

Este activo en tu bloqueador es clave para evitar el “efecto borrador”. La niacinamida es un ingrediente seborregulador y antiinflamatorio que mejora la textura de la piel. Al estar presente en la fórmula, ayuda a que el pigmento se asiente de forma suave, evitando que el producto se cuartee o se acumule en las líneas de expresión a lo largo del día.

Dióxido de titanio u óxido de zinc (Filtros minerales)

Son filtros físicos que actúan como un espejo sobre la piel. A diferencia de los filtros químicos que pueden irritar pieles sensibles, estos minerales son seguros. Al combinarse con pigmentos, crean una barrera física que refleja la radiación. La clave es buscar versiones “micronizadas” para que la textura sea fluida y no deje ese rastro blanco o pastoso de los bloqueadores antiguos.

Busca este trío dinámico de ingredientes y notarás cómo tu piel se ve mejor con cada aplicación, incluso cuando te desmaquilles al final del día.

