Suscríbete
Entretenimiento

David Beckham celebra a las mujeres de su vida

En el marco del Día Internacional de la Mujer, David Beckham compartió fotos emotivas dedicadas a Victoria Beckham y su hija Harper.

Marzo 08, 2026 • 
Leilani Aviles
harper-beckham-bailando-juan-gabriel.jpg

Harper Beckham bailando al ritmo de Juan Gabriel

Instagram

El exfutbolista agradeció a las “mujeres fuertes” que lo inspiran, aunque algunos fans notaron un detalle curioso: su hijo Brooklyn no apareció en las publicaciones, lo que volvió a encender rumores de tensión familiar.

“En este Día Internacional de la Mujer, pienso en todas las jóvenes y niñas inspiradoras que he conocido en todo el mundo… que impulsan el cambio en sus comunidades”, escribió David en una publicación en sus Historias de Instagram, junto con fotos suyas con mujeres y niñas de diversos países y culturas.

“Hoy y todos los días debemos proteger las oportunidades para que las niñas prosperen y triunfen. El futuro es más brillante cuando cada niña está empoderada para alcanzar su máximo potencial”, añadió en una publicación posterior.

David-Beckham-Victoria-Harper-030826-5-d8e72d6477e640f3bd4b2e06ed9c33a2.jpg

David-Beckham-Victoria-Harper-030826-4-88b800d2c3204d86b5695b4b8a65e7ec.jpg

David-Beckham-Victoria-Harper-030826-2-47621e9a8f6948c283785d33fee2d079.jpg

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
Te sugerimos
pareja en aeropuerto amor
Amor y Sexo
¿Sin plan para el 14 de febrero? 7 planes improvisados en CDMX que pueden salvarte la noche
Febrero 14, 2026
 · 
Leilani Aviles
maca-riva-y-rosalaura-lopez-presentan-su-nuevo-podcast-el-dinero-detras-del-balon.jpeg
Entretenimiento
Maca Riva y Rosalaura López, presentan su nuevo podcast: El dinero detrás del balón
Febrero 25, 2026
 · 
Cosmopolitan
esto-es-lo-que-pasa-si-tienes-sexo-mas-de-tres-veces-con-la-misma-persona.jpg
Entretenimiento
Películas románticas con escenas eróticas que puedes ver en Netflix
Septiembre 11, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Películas actores tuvieron sexo real
Entretenimiento
6 Películas en las que los actores tuvieron intimidad real frente a las cámaras
Noviembre 23, 2022
 · 
Gabriela Velasco Ceja