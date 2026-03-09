David Beckham celebra a las mujeres de su vida

El exfutbolista agradeció a las “mujeres fuertes” que lo inspiran, aunque algunos fans notaron un detalle curioso: su hijo Brooklyn no apareció en las publicaciones, lo que volvió a encender rumores de tensión familiar.

“En este Día Internacional de la Mujer, pienso en todas las jóvenes y niñas inspiradoras que he conocido en todo el mundo… que impulsan el cambio en sus comunidades”, escribió David en una publicación en sus Historias de Instagram, junto con fotos suyas con mujeres y niñas de diversos países y culturas.

“Hoy y todos los días debemos proteger las oportunidades para que las niñas prosperen y triunfen. El futuro es más brillante cuando cada niña está empoderada para alcanzar su máximo potencial”, añadió en una publicación posterior.