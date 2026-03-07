Suscríbete
Moda y Belleza

El shot de belleza nocturno para despertar sin ojeras ni bolsas

Te revelamos qué infusión tomar antes de dormir para drenar líquidos y amanecer con mirada descansada y piel radiante a la mañana siguiente de un evento

Marzo 07, 2026 • 
Scarlet Valencia
Getty Images

Si sabes que quieres despertar fresca, lista para el brunch, y las fotos, el trabajo empieza esta noche. Menos cremas caras y más hidratación estratégica. Aquí te contamos qué bebidas funcionan para evitar que tu rostro evidencie una noche de desvelo.

Infusión de jengibre y limón

Activa el sistema linfático, ayudando a que tu cuerpo no retenga líquidos en la zona de las ojeras mientras estás en posición horizontal. Según estudios de fitoterapia, el jengibre contiene compuestos llamados gingeroles; estos actúan como un estimulante circulatorio suave que promueve el drenaje linfático. Al tomarlo antes de dormir, ayudas a que el exceso de líquido en los tejidos del rostro no se estanque en la zona más delgada de la piel. evitando que amanezcas con bolsas.

Té de diente de león

Es el diurético natural por excelencia. Ayuda a procesar el exceso de sodio de la cena del sábado, evitando la cara hinchada al despertar. La ciencia demuestra que ayuda al hígado a procesar mejor los subproductos del metabolismo, y del alcohol o sodio de la cena. Al optimizar la función hepática y renal durante la noche, reduces la carga de toxinas que suelen manifestarse como una mirada opaca y pigmentación oscura bajo los ojos.

Agua con electrolitos

Beber agua sola a veces no es suficiente; una pizca de sal de mar y limón asegura que tus células se hidraten y no se “inflen” por deshidratación. Científicamente, esto evita que tus células expulsen agua hacia el espacio extracelular (hinchándote), porque no tienen suficientes minerales para retenerla dentro. Al hidratarte correctamente, tus células se mantienen y tu piel se ve rellena, no inflamada.

¡Salud por una mirada radiante cuando lo necesites!

