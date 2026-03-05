Suscríbete
Uñas ‘Espresso': La tendencia más elegante de primavera

¿Quién dijo que el café era solo para el invierno? Descubre por qué la manicura ‘Espresso’ es la elección más sofisticada para esta primavera 2026

Marzo 05, 2026 • 
Scarlet Valencia
uñas cafés

Getty Images

La primavera suele gritarnos “pasteles”, pero este 2026 las reglas han cambiado. El tono café intenso, se ha posicionado como el nuevo nude de las chicas con estilo. ¿La razón? Aporta un contraste impecable con los looks claros y los accesorios dorados típicos de la temporada. Es un diseño de uñas que comunica poder, seriedad y un gusto refinado por lo clásico.

¿Cómo llevarlas?

Acabado ultra glossy

La clave para que no se vean opacas es un top coat de gel que les dé profundidad (como en la imagen de arriba).

Con detalle de brillos

Dale un toque divertido con un diseño con glitter o brillos para ese extra.

uñas cafés con brillos

Getty Images

Forma almendrada

Estiliza tus manos y les da un toque femenino que suaviza la intensidad del color.

diseños-de-uñas-café-chocolate.jpg

Pinterest

uñas decoradas Tendencias 2026 primavera
Scarlet Valencia
