Uñas ‘Espresso': La tendencia más elegante de primavera

La primavera suele gritarnos “pasteles”, pero este 2026 las reglas han cambiado. El tono café intenso, se ha posicionado como el nuevo nude de las chicas con estilo. ¿La razón? Aporta un contraste impecable con los looks claros y los accesorios dorados típicos de la temporada. Es un diseño de uñas que comunica poder, seriedad y un gusto refinado por lo clásico.
¿Cómo llevarlas?
Acabado ultra glossy
La clave para que no se vean opacas es un top coat de gel que les dé profundidad (como en la imagen de arriba).
Con detalle de brillos
Dale un toque divertido con un diseño con glitter o brillos para ese extra.
Forma almendrada
Estiliza tus manos y les da un toque femenino que suaviza la intensidad del color.
Sigue leyendo...
Encuentra el diseño de uñas bonito y sencillo, perfecto para ti, con estas opciones en tendencia
Si estás buscando renovar tu manicure y quieres algo en tendencia para verano y aprobado por las celebridades más top, llegaste al lugar indicado
¿Buscas un tono de uñas que te haga ver más fresca y estilizada? Estos 7 colores de manicure son ideales para rejuvenecer tus manos y alargar visualmente tus dedos