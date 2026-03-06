Jake Gyllenhaal es nuevo Embajador Global de Bvlgari 2026

Bvlgari acaba de anunciar oficialmente a Jake Gyllenhaal como su nuevo Embajador Global de la Marca. Pero no se trata solo de una cara bonita en una campaña de relojes o joyería; es la unión de dos fuerzas que comparten una filosofía de vida: la búsqueda de la profundidad, la intención y, por supuesto, una estética impecable.

¿Por qué Jake? La nueva cara de la excelencia

Jake no es solo el actor que nos robó el aliento en Brokeback Mountain o Nightcrawler; es un productor y una voz cultural que ha sabido elegir proyectos con “sustancia”. Esa es precisamente la razón por la que la maison romana lo eligió.

Integridad y empatía

Para Bvlgari, el lujo en 2026 se trata de valores compartidos. Como bien dice Laura Burdese, futura CEO de la marca, Jake representa una excelencia arraigada en la autenticidad.

Profundidad artística

Gyllenhaal no sigue tendencias, las crea a través de su integridad intelectual. Su capacidad para conectar con las personas de forma genuina es lo que Bvlgari llama “lujo con propósito”.

En palabras de Jake

“La autenticidad está arraigada en nuestras relaciones y en ser fiel a uno mismo”, comentó el actor sobre esta nueva alianza. Para él, Bvlgari combina la belleza con el significado, algo que resuena con su propia carrera.

Prepárate para ver a un Jake Gyllenhaal más sofisticado que nunca, luciendo las piezas más icónicas de la marca en alfombras rojas y campañas que prometen ser una oda a la artesanía y a la cultura humana. Esta colaboración nos recuerda que, en un mundo de lo efímero, las relaciones duraderas y el arte real son los verdaderos tesoros.