Esta es la ropa oversize que tienes que usar en el gym si no te gusta enseñar tu cuerpo

El movimiento Oversize ha llegado para salvarnos a todas. Ya sea porque estás en una etapa de “volumen”, porque te sientes más cómoda con perfil bajo o simplemente porque amas la estética streetwear, entrenar con ropa holgada es la tendencia top de este 2026.

1. El “Pump Cover” de algodón técnico

El término Pump Cover se refiere a esa sudadera o playera extra grande que usas para calentar.



La idea: Busca playeras de corte masculino pero en colores tendencia como el mantequilla (butter yellow) , azul cobalto o lavanda .

El tip fashion: Hazle un doblez pequeño a las mangas para darle estructura y que no parezca que la playera "te come".

Hazle un doblez pequeño a las mangas para darle estructura y que no parezca que la playera “te come”. Práctica: Asegúrate de que no sea tan larga que se atore en la prensa de piernas. El largo ideal es a la mitad del muslo.

2. Pantalones “Parachute” en telas Dry-Fit

Si no eres fan de los leggings ajustados, los pantalones tipo paracaidista son tu mejor aliado.



Femenino & Fashion: Elige tonos neutros (arena, gris perla) y combínalos con unos tenis de suela robusta ( chunky sneakers ).

Seguridad: ¡Ojo aquí! El mayor riesgo de la ropa holgada en el gym son las máquinas de poleas. Busca pantalones que tengan elástico ajustable en los tobillos. Mantener el ruedo cerrado evitará que la tela se enganche en los pedales o cables.

3. El “Layering” con Tank Tops anchos

Si quieres libertad de movimiento en los brazos pero cubrir el torso.



La idea: Usa una playera de tirantes tipo muscle tee (con la sisa muy abierta) pero de corte cuadrado.

Transpiración: Al ser abierta a los costados, la ventilación es máxima. Puedes usar un bra deportivo de cobertura completa debajo para sentirte 100% segura.

4. Sudaderas “Crop” pero Extra Anchas

Si quieres cubrir tus brazos y espalda pero no quieres un exceso de tela colgando.



La idea: Una sudadera que sea muy ancha de hombros y mangas pero que termine justo a la altura de la cintura alta.

Combo ganador: Úsala con unos biker shorts (si te animas) o con pants de pierna ancha. Al ser más corta, no hay riesgo de que la tela se enrede en los asientos de las máquinas.

5. Telas: El secreto está en la etiqueta

El mayor error de la ropa oversize es usar solo algodón pesado, lo que te hará sudar el triple y la prenda pesará más.



El tip técnico: Busca mezclas de poliéster reciclado y elastano que tengan acabado “mate”. Se ven como ropa de calle, pero absorben la humedad y se secan rápido.

Tips de seguridad para la “Chica Oversize”

Ajuste en los puños: Si vas a hacer pesas libres o usar mancuernas, asegúrate de que las mangas no cubran tus manos. Necesitas un agarre firme. Cuidado con las correas: Si tu sudadera tiene cordones largos en el gorro, hazles un nudo pequeño o mételos dentro de la prenda antes de usar máquinas de cardio como la caminadora. El balance visual: Para no perder tu figura por completo, aplica la regla de oro: si llevas abajo algo muy ancho, trata de que la parte de arriba tenga algo de estructura (o viceversa).

Reflexión: Tu entrenamiento, tus reglas

El gimnasio es tu santuario. No importa si entrenas en shorts diminutos o envuelta en tres capas de sudaderas extra grandes; lo que importa es la fuerza que estás construyendo. Sentirte cómoda con lo que llevas puesto es el primer paso para un entrenamiento de calidad. Si no quieres enseñar tu cuerpo hoy, no pasa nada; deja que tus resultados hablen por ti.