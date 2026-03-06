El truco de 10 segundos para transformar tus facciones sin cirugía

La tendencia viral hair theory no es solo un filtro, es arquitectura facial aplicada. Según los estilistas de las celebs, la raya del pelo actúa como un marco que puede enfatizar o suavizar tus facciones dependiendo de dónde decidas “romper” la caída de tu melena.

¿Cuál es tu lado dominante?

La raya en medio “The Boss look”

Proyecta autoridad, equilibrio y una estética moderna. Es ideal para caras redondas o cuadradas, ya que crea dos líneas verticales que alargan visualmente el rostro, dándote una apariencia más estilizada.

La raya de lado “The soft romantic”

Suaviza las mandíbulas prominentes y oculta ligeras asimetrías. Si quieres resaltar tus pómulos o darle un aire de misterio a tu mirada, este es tu estilo. El truco de oro: hazla del lado opuesto a tu “ojo más pequeño” para abrir visualmente tu cara.

El experimento de la selfie

Tómate una foto con cada estilo frente a una ventana. Notarás que un lado de tu cara se ve más “elevado”. Ese es el lado que debes dejar al descubierto.

Prueba hoy mismo tu nueva raya del pelo y prepárate para que todos te pregunten qué te hiciste en la cara.