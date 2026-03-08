3 estiramientos para tonificar mientras ves tu serie favorita

Los días de descanso son sagrados para no hacer nada o ver tu serie favorita, pero pasar 6 horas en la misma posición en el sillón puede dejarte más cansada. El lazy fitness es la solución para moverte sin esfuerzo.

Estírate en menos de 5 minutos

La paloma en sillón

Cruza una pierna sobre la otra en forma de ‘4' mientras estás sentada. Inclina el torso hacia adelante para estirar el glúteo y liberar la tensión de la espalda baja.

Torsión espinal en sillón

Sujeta el respaldo del sillón y gira suavemente el torso hacia atrás. Ayuda a liberar el estrés acumulado en la columna después de una semana de oficina.

Círculos de tobillos y cuello

Ideales para mejorar la circulación y eliminar el “tech-neck” (dolor de cuello por el celular), mientras terminas tu maratón de series del día.

Para ser saludable no siempre tienes que terminar bañposturaada en sudor. A veces solo se trata de darle un respiro a tus músculos desde la comodidad de tu sala.