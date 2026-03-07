La rutina matutina de 5 minutos que desinflama tu cuerpo al instante

A todas nos ha pasado: despiertas y te sientes “hinchada” sin razón aparente. No es lo que comiste ayer, es tu sistema digestivo pidiendo un poco de movimiento para despertar. ¡Tranquila! Aquí tenemos la solución.

La rutina de 3 ejercicios en 5 minutos

Torsiones sentada

Ayudan a “exprimir” los órganos internos, facilitando el tránsito lento y eliminando toxinas acumuladas durante la noche. Según un estudio publicado en el Journal of Clinical Gastroenterology, las posturas de torsión y flexión actúan como un “masaje mecánico” para el colon. Al comprimir suavemente los órganos abdominales, se estimula el peristaltismo (los movimientos ondulatorios del intestino), lo que facilita la expulsión de gases atrapados y acelera el tránsito lento de la mañana.

Postura de liberación de viento (Apanasana)

Acuéstate boca arriba y abraza tus rodillas al pecho. Es la forma más efectiva y rápida de eliminar aire retenido y relajar la zona lumbar.

Respiración abdominal

Un minuto de respiraciones diafragmáticas profundas oxigena el intestino y baja los niveles de cortisol, el principal culpable de la inflamación por estrés.

La Dra. Sara Gottfried, especialista en hormonas, explica que la respiración diafrágmatica profunda activa el nervio vago, el interruptor principal del sistema nervioso parasimpático. Esto reduce instantáneamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés que, cuando está elevada, provoca retención de líquidos e inflamación sistémica.

Dedicarle esos 5 minutos a tu cuerpo antes de revisar el celular no es un lujo, es una inversión en tu bienestar. Despídete del bloating y dale la bienvenida a una versión de ti mucho más ligera.