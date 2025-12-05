ENTREVISTA DIANA BOVIO: “Hacer las cosas con amor es la única forma de que fluyan”

Por: Constanza Alcocer, Andrea Sierra

Hoy, en uno de sus momentos más emocionantes, nos abre su corazón para hablar sobre sus inicios, la evolución de su carrera, su visión de la industria en México y lo que la hace sentirse más ella cuando no está frente a cámaras. Además, nos comparte detalles sobre la nueva entrega Mirreyes vs Godínez: Un Especial de Navidad, donde regresa como Nancy, quien es auténtica, decidida y sin filtros y vuelve para robarse la Navidad.

¿Cómo fue que te enamoraste de la actuación?

Creo que desde muy chiquita. Todo empezó en el kínder porque admiraba mucho a las maestras; yo sentía que estaban en un escenario todo el tiempo. Cuando se salían del salón, yo me subía a la tarima y las imitaba. Mis amigas se morían de risa, les encantaba. Mis papás siempre fueron muy cinéfilos, así que crecí viendo películas y grandes actuaciones: Daniel Day-Lewis, Philip Seymour Hoffman, Bill Murray, Leslie Nielsen… Ahí me enamoré del cine y dije: “Quiero dedicarme a esto. No sé cómo, pero quiero hacerlo.”

¿Cómo describirías la evolución de tu carrera hasta hoy?

Ha sido una evolución muy consciente: lenta pero segura. Desde que en una obra del kínder eligieron a Mickey Mouse y yo dije “yo voy a ser Mickey Mouse”… fui dando mis pasitos. No ha sido fácil, pero ha sido muy enriquecedor. He crecido mucho como persona; me convertí en mujer actuando. Y hoy veo todo más materializado, me doy cuenta de hasta dónde he llegado y gracias a quién: mi familia, mi equipo, mi PR… Siento que muchas personas se han ido sumando a mi camino y también a mi ser creativo.

¿Cuál ha sido la lección más grande que te ha enseñado la industria?

Que se hace con amor o no se hace. Si haces las cosas por fama, dinero o popularidad, no fluye. Se nota cuando algo se hace desde un lugar auténtico; así es como llega el verdadero éxito. No es un camino color de rosa: hay mucho trabajo, decepciones y rechazo, pero también comunidad, compañerismo y mucha satisfacción. Para mí, ésa ha sido la lección más grande.

¿Cómo eliges un personaje?

Creo que los personajes te encuentran. Llegan cuando estás lista para ellos o los necesitas en ese momento de tu vida. Me encantan los retos, no me gusta repetir personajes; siempre busco que sean distintos y me emocionen. Si no me emociona, no hay razón para hacerlo.

Si tuvieras carta blanca, ¿qué tipo de personaje te gustaría interpretar que aún no has probado?

Me encantaría algo fantástico, como lo que hace Yorgos Lanthimos. No he visto Frankenstein todavía, pero sé que es una joya. También me encanta cómo Guillermo del Toro crea estos personajes tan humanos pero a la vez inmersos en universos fantásticos. Eso se me antoja muchísimo.

Hablando de la nueva entrega de Mirreyes vs Godínez, ¿qué te hizo decir otra vez: “sí quiero ser parte”?

El cariño que la gente le tiene a estos personajes. Pienso en el público y sé lo emocionado que está por ver una tercera entrega. Además, la pasamos muy bien haciéndola: es como una reunión de primos… viajar, jugar, crear. Chava Cartas, el director, nos deja improvisar muchísimo. Es una gran oportunidad para divertirse y trabajar con amigos. Siempre es un sí.

¿En qué te identificas con Nancy? ¿Qué te gusta más de ella?

Su autenticidad. No se disculpa por ser quien es ni busca agradar a nadie. Está muy aceptada a sí misma, y eso me encanta. Me identifico con ella porque yo también estoy aprendiendo a ser así. No es fácil, vivimos en una sociedad —y una industria— llena de comparaciones. Admiro que, si algo la intimida, le echa el triple de ganas hasta lograrlo.

La película es completamente navideña. ¿Tienes alguna obsesión decembrina?

Poner el pinito —así le decimos en Monterrey— es todo para mí. Es un ritual: a veces lo hago sola, con mi mascota o con alguna amiga. Con mi mejor amigo, Roberto Quijano, siempre decidimos el tema del pinito del año. Horneamos galletitas, ponemos villancicos, una peli de Navidad de fondo… como si estuviera en una película. Es 100% cliché navideño… ¡y me encanta!

En un momento con tanta oferta entre streaming y cine, ¿qué hace especial esta nueva entrega para disfrutarla en pantalla grande?

La Navidad. Es una época que puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros, pero aquí veremos a los personajes en un momento bonito, íntimo, vulnerable. Ese vibe navideño conecta con todos.

¿Qué es lo más emocionante de ser actriz en México hoy?

La cantidad de trabajo y creatividad que hay. Hay muchas mujeres dirigiendo y contando historias: Mayra Hermosillo, Cristina Rodlo… Se siente una ola femenina muy fuerte y me llena de orgullo. Incluso en proyectos dirigidos por hombres, siento que hay un deseo de escuchar y entender a las mujeres. Es un momento de transformación muy emocionante.

¿Te gustaría dirigir, producir o escribir en algún momento?

Sí. Soy poco disciplinada para escribir (risas), pero ahí voy. Me encantaría producir y dirigir algún día. Me gusta probar de todo.

¿Qué consejo le darías a las mujeres jóvenes que quieren seguir tus pasos?

Que busquen referentes que realmente las inspiren de forma positiva. Hoy hay demasiado contenido, especialmente en redes, que no siempre nos alimenta bien. Sean selectivas con quién admiran. El éxito puede lograrse de muchas formas, pero llegar siendo dueña de ti misma —cuidando tu salud emocional, física y psicológica— es lo más importante. Que no se dejen deslumbrar por lo que brilla… eso rara vez es lo más valioso.

Cuando no estás frente a cámaras, ¿qué te hace sentir más tú?

Me encanta hacer cosas manuales. Últimamente he estado cuidando orquideas; ya sé hasta cómo trasplantarlas. También me gusta cocinar y colorear en libros como los de primaria. Me siento más yo cuando no me juzgo ni me exijo nada, cuando solo disfruto estar conmigo y crear con mis manos.

¿Cómo cierras un año tan intenso y exitoso para ti?

Me siento muy conmovida y vulnerable. Ha sido un año muy loco: momentos hermosos, pero también pérdidas. Mi gatita murió hace tres meses, era el amor de mi vida. Eso me hizo valorar lo hermoso de la vida y lo rápido que pasa el tiempo. Me quedo con satisfacción, con los pies en la tierra, agradecida por las oportunidades, por la gente, por los sueños cumplidos. Soñaba con estar en una revista como Cosmopolitan. Alguien me dijo alguna vez: “Nunca vas a estar en una revista, mucho menos en una así, porque no eres lo que buscan.” Y hoy estoy aquí. Para mí es la cereza del pastel, no por la portada, sino por lo que representa: años de trabajo, amor por mi profesión y la prueba de que puedes llegar muy lejos si crees en ti y te rodeas del equipo ideal.

Créditos:

Fotos: @alexsalinasg

Styling: @los.virginia

Makeup: @leonelmakeup para @mxoriflame

Pelo: @erickmoreno

Asistente de pelo: Sonia Terrazas

Asistente de foto: Alberto Galicia

Entrevista: @aandysl

Locación: @parianhotel