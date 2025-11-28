Suscríbete
Entretenimiento

5 cosas que debes saber antes de ver Bugonia, la nueva película de Emma Stone y Yorgos Lanthimos

Si creías que después de Poor Things, Yorgos Lanthimos y Emma Stone no podían sorprenderte más, prepárate.

Por: Andrea Sierra

Noviembre 27, 2025 • 
Leilani Aviles
BUGONIA (2025)

Emma Stone stars as Michelle in director Yorgos Lanthimos’ BUGONIA, a Focus Features release. Credit: Atsushi Nishijima/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Atsushi Nishijima/Focus Features/Atsushi Nishijima/Focus Features. © 2025 All Rights Reserved.

Bugonia llega como uno de los estrenos más provocadores del año, una mezcla brillante de humor negro, caos y tensión psicológica que sólo este dúo podría llevar a la pantalla.

Antes de verla, aquí están las cinco claves que necesitas saber para entrar en este universo.

1. Es un thriller psicológico… pero también una comedia sobre el fin del mundo
Sí, leíste bien. Bugonia oscila entre lo perturbador, lo absurdo y lo hilarante. La historia sigue a dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas que secuestran a Michelle, una presidenta corporativa poderosa (interpretada por Emma Stone), convencidos de que es una extraterrestre empeñada en destruir la Tierra. Lanthimos mezcla tensión, humor oscuro y una crítica a la paranoia contemporánea para crear algo que se siente peligrosamente cercano a nuestra propia realidad.

BUGONIA (2025)

Emma Stone stars as Michelle Fuller in director Yorgos Lanthimos’ BUGONIA, a Focus Features release. Credit: Atsushi Nishijima/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Atsushi Nishijima/Focus Features/Atsushi Nishijima/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

2. El sótano donde ocurre todo es casi un personaje más
Gran parte de la película sucede en un sótano diseñado como si fuese una cápsula del tiempo atrapada en los años noventa. Es claustrofóbico, perturbador y completamente inmersivo. El director lo describe como un laboratorio emocional donde los personajes funcionan como ratas de un experimento social. Entre objetos olvidados, paredes sucias y recuerdos congelados, cada detalle del set aporta una capa psicológica extra a la trama.

BUGONIA (2025)

(L to R) Director Yorgos Lanthimos, director of photography Robbie Ryan and actor Emma Stone on the set of BUGONIA, a Focus Features release. Credit: Atsushi Nishijima/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Atsushi Nishijima/Focus Features/Atsushi Nishijima/Focus Features. © 2025 All Rights Reserved.

3. Emma Stone se transformó por completo para interpretar a Michelle
Más allá de la intensidad del personaje, Stone llevó la preparación física a otro nivel: se afeitó por completo la cabeza para el papel. Su personaje empieza siendo la imagen perfecta de una ejecutiva impenetrable, pero a medida que avanza la narrativa, se revela en capas más vulnerables, ambiguas y complejas.

BUGONIA (2025)

(L to R) Aidan Delbis as Don and Jesse Plemons as Teddy in director Yorgos Lanthimos’ BUGONIA, a Focus Features release. Credit: Atsushi Nishijima/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Atsushi Nishijima/Focus Features/Atsushi Nishijima/Focus Features. © 2025 All Rights Reserved.

4. Jesse Plemons entrega una de sus interpretaciones más impactantes
Como Teddy, el líder del secuestro, Plemons construye un personaje profundamente humano dentro de su paranoia extrema. Entre traumas familiares, miedo social y una necesidad desesperada de recuperar el control de su vida, Teddy encarna una de las figuras más inquietantes y trágicas del año. Lanthimos lo describe como uno de los mejores actores de su generación, y aquí lo demuestra con matices que van del terror a la ternura.

BUGONIA (2025)

Jesse Plemons stars as Teddy Gatz in director Yorgos Lanthimos’ BUGONIA, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Courtesy of Focus Features © 2/Courtesy of Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

5. La música es casi una fuerza narrativa por sí misma
La banda sonora original, compuesta por Jerskin Fendrix, se grabó con una orquesta de noventa músicos, creando un sonido intenso y visceral. La música no solo acompaña la acción: amplifica la paranoia, eleva el drama y refleja el caos emocional de Teddy y Don.
¿Por qué debes verla?
Bugonia es una reflexión sobre la paranoia moderna, las burbujas de información, el poder y la fragilidad humana pero fiel al estilo Lanthimos, envuelta en humor ácido, actuaciones extraordinarias y un universo estético que no se parece a nada que hayas visto antes... Una peli incómoda, divertida y brillante. Y sí, totalmente imperdible.
En cines a partir del 4 de diciembre

BUGONIA (2025)

(L to R) Aidan Delbis as Don and Jesse Plemons as Teddy in director Yorgos Lanthimos’ BUGONIA, a Focus Features release. Credit: Atsushi Nishijima/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Atsushi Nishijima/Focus Features/Atsushi Nishijima/Focus Features. © 2025 All Rights Reserved.

Leilani Aviles
Te sugerimos
Ariana Grande se sincera sobre su relación con Cynthia Erivo
Entretenimiento
Ariana Grande se sincera sobre su relación con Cynthia Erivo
Febrero 11, 2025
 · 
María Dávalos
The Hunger Games: Sunrise On The Reaping
Entretenimiento
Ellos serán los protagonistas de The Hunger Games: Sunrise On The Reaping
Abril 23, 2025
 · 
María Dávalos
7th Annual Australians in Film Awards Gala
Entretenimiento
De dormir en su auto a estrella de Hollywood, así fue la etapa más vulnerable de Jacob Elordi
Noviembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
feria-yucatan-xmatkuil-2025-conciertos-que-no-te-puedes-perder.png
Entretenimiento
Feria Yucatán Xmatkuil 2025: conciertos que no te puedes perder
Noviembre 07, 2025
 · 
Cosmopolitan