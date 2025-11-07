Feria Yucatán Xmatkuil 2025: conciertos que no te puedes perder

¡Qué mejor que un viaje a Mérida durante la Feria de Xmatkuil ! Del 7 al 30 de noviembre, el estado de Yucatán recibe a todos sus asistentes con una amplia variedad de atracciones, como juegos mecánicos, exposiciones, gastronomía y, por supuesto, conciertos de artistas de talla nacional e internacional.

Durante tres semanas podrás disfrutar de toda una serie de entretenimiento, presentaciones y conciertos que se llevarán a cabo en tres escenarios diferentes: el Centro de Espectáculos Montejo, el Teatro del Pueblo y el Palenque.

La oferta musical es amplia y contará con las presentaciones de los siguientes artistas en el Centro de Espectáculos Montejo.

Matute: 7 de noviembre Matute

Proyecto 1 y AB Quintanilla con los Kumbia All Starz: 8 de noviembre

Ana Bárbara: 9 de noviembre

Molotov: 13 de noviembre

Lacar Campos: 16 de noviembre

Air Supply: 19 de noviembre

Malilla: 20 de noviembre

Wisin: 21 de noviembre

Rock Jude: 22 de noviembre

Auténticos Decadentes y el Gran Silencio: 27 de noviembre

Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey: 28 de noviembre

Gloria Trevi: 30 de noviembre

¿Qué es la feria de Xmatkuil?

Es el evento agropecuario, comercial y de entretenimiento más importante del sureste mexicano. El nombre Xmatkuil proviene del maya y significa «lugar donde abundan los bejucos». Este terreno, que alguna vez fue hacienda henequenera, conserva ese nombre ancestral que ahora identifica a una de las ferias estatales más visitadas de México.

La feria y juegos mecánicos en la Feria Yucatán Xmatkuil

Si te gustan las emociones extremas, ésta definitivamente es tu zona. Podrás encontrar juegos mecánicos que pondrán a prueba tu nivel de adrenalina y si no, aun así te recomendamos darte una vuelta por ahí. Siempre es divertido admirar las nuevas atracciones que traen cada año.