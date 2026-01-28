Guía completa para ver los Grammy 2026: horarios, plataformas y planes para verlos con amigos

Si quieres saber cuándo verlos, dónde y cómo armar el mejor plan, esta es la guía definitiva.

Fecha y sede de los Grammy 2026

La 68.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026, desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, uno de los escenarios más emblemáticos de la música internacional.

¿A qué hora comienzan los Grammy 2026?

Para quienes los verán desde México:



Alfombra roja y cobertura previa: a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Inicio de la ceremonia principal: 20:00 horas (CDMX).

Además, horas antes se lleva a cabo la Premiere Ceremony, donde se entregan categorías técnicas y que puede seguirse vía streaming oficial.

Dónde ver los Grammy 2026 en México y Latinoamérica

Televisión de paga



TNT: transmisión en vivo de la ceremonia completa, incluyendo momentos clave y premiaciones principales.

Streaming



Max: transmisión en vivo y opción de ver la ceremonia después bajo demanda.

transmisión en vivo y opción de ver la ceremonia después bajo demanda. Paramount+: acceso al streaming oficial de la gala en vivo, dependiendo del plan de suscripción.

Plataformas internacionales



CBS (Estados Unidos): señal principal de los Grammy.

señal principal de los Grammy. Plataformas que incluyen CBS en vivo, como servicios de TV por streaming, también transmitirán la ceremonia.

La alfombra roja, entrevistas y contenido exclusivo suelen compartirse en los canales oficiales de los Grammy en redes y plataformas digitales.

Justin Bieber estará presente en los Grammy 2026

Uno de los anuncios que más expectativa ha generado es la confirmación de la presencia de Justin Bieber en la ceremonia. Su participación marca un momento clave para la noche, ya sea por una aparición especial, presentación o reconocimiento, y refuerza el peso musical y mediático de esta edición.

La presencia de Bieber se suma a una lista de artistas que definieron el sonido del año y convierte a los Grammy 2026 en una gala especialmente relevante para el pop global.

Qué esperar de la noche

Además de las premiaciones, los Grammy se caracterizan por:



Presentaciones en vivo exclusivas.

Colaboraciones inesperadas.

Discursos emotivos y momentos virales.

Celebración de nuevas voces y artistas consagrados.

Este año, la expectativa es alta tanto por los nominados como por las actuaciones confirmadas y las apariciones especiales.

Planes para ver los Grammy con amigos

Ver los Grammy puede convertirse en una experiencia completa si lo planeas bien:

Noche de predicciones

Antes de que empiece la gala, cada invitado puede elegir quién cree que ganará en categorías clave como Álbum del Año o Mejor Artista.

Playlist previa

Arma una lista con canciones de los nominados y de artistas que se presentarán esa noche, incluyendo clásicos de Justin Bieber para ambientar antes de la transmisión.

Dress code inspirado en la alfombra roja

No tiene que ser formal, pero sí divertido: looks monocromáticos, negro elegante o inspiración pop funcionan perfecto.

Snacks y bebidas temáticas

Aperitivos fáciles y bebidas especiales para acompañar la transmisión sin perderte ningún momento importante.

Tips finales para no perderte nada

Conéctate al menos 30 minutos antes para ver la alfombra roja.

Revisa tu plataforma con anticipación para evitar problemas técnicos.

Ten a la mano la lista de nominados para seguir mejor la ceremonia.

Reflexión final

Los Grammy no son solo una premiación, son un retrato del momento cultural que vive la música. Con presentaciones esperadas, artistas clave como Justin Bieber y una audiencia global atenta, los Grammy 2026 prometen ser una de las galas más comentadas del año.

Verlos es celebrar la música, la creatividad y los sonidos que nos acompañaron durante todo el año.