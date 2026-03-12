Guía de lencería según tu tipo de cuerpo: Cómo sentirte una diosa instantáneamente

La clave para sentirte como una diosa en lencería es la proporción y el equilibrio visual. Al elegir cortes que resalten tus atributos naturales y suavicen las zonas donde te sientes menos cómoda, generas un aumento inmediato de confianza. No se trata de “tapar”, sino de enmarcar tu cuerpo con texturas como el encaje, el satín y los arneses que están tan en tendencia este año.

Dime qué cuerpo tienes y te diré qué usar

Reloj de arena

Aprovecha tu simetría con body suits de encaje o conjuntos de tiro alto que acentúen tu cintura. También, piezas que conectan el torso con las piernas, como los ligueros, así creas una línea vertical continua que alarga tu figura.

Triángulo (Caderas anchas)

Los babydolls con detalles en el busto o bralettes con encaje llamativo equilibran la atención hacia la parte superior. El objetivo es crear un balance visual. Al añadir volumen o detalles visuales en el busto, aplicas la Ley de la Compensación: logras que tus hombros parezcan estar en perfecta sintonía con tus caderas, creando una armonía visual que te hace ver más estilizada y poderosa.

Triángulo invertido (Hombros anchos)

Busca pantis con volantes o detalles laterales, tipo strappy, para dar volumen a las caderas y armonizar la silueta. Al llevar “la atención” a la parte de abajo, suavizas la línea de los hombros. Psicológicamente, esto genera una imagen de estabilidad y soporte, haciendo que tus piernas se vean con más volumen y tus curvas se sientan más equilibradas y femeninas.

Rectángulo

Los corsets son tus mejores aliados para crear curvas visuales instantáneas. Estas prendas funcionan como un “arquitecto” para tu cuerpo. Hay diseños con aberturas laterales, estos cut outs en los costados crean una ilusión óptica de profundidad, lo que engaña al ojo para percibir una figura de reloj de arena instantánea, elevando tu confianza al máximo.

La lencería es para ti, no para él. Cuando te ves al espejo y te encantas, el resto del mundo solo puede ser testigo de esa seguridad.