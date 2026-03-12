Suscríbete
Amor y Sexo

¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”? La psicología real detrás del término viral

Desmitificamos el concepto de “Mujer de Alto Valor”. Descubre por qué este término de TikTok tiene una base psicológica profunda ligada al autoconcepto y los límites

Marzo 12, 2026 • 
Scarlet Valencia
10 cumplidos para una mujer y lo que realmente significan

Getty Images

En la psicología moderna, una Mujer de Alto Valor (MAV) es aquella que posee un autoconcepto sólido y límites innegociables, lo que dicta la forma en que los demás la tratan. No tiene que ver con el estatus económico o la apariencia física, sino con la capacidad de autoabastecerse emocionalmente, de modo que no busca validación externa, sino que opera desde un lugar de abundancia y respeto propio.

Los pilares de la MAV

Desapego selectivo

Según la Teoría del Apego, una MAV suele desarrollar un apego seguro. Sabe que puede amar intensamente, pero también sabe retirarse si el vínculo es tóxico. “Si no hay respeto, no hay lugar para mí”.

Economía de la atención

Entiende que su atención es un premio, no un regalo. No regala su tiempo a quien no muestra inversión emocional recíproca.

Inteligencia emocional

No reacciona impulsivamente; procesa y responde. Esta estabilidad es lo que los expertos en citas llaman “el imán de la seguridad”.

mujer sentada tomando café con la mano levantada

Getty Images

Bye bye, people pleasing

Mientras que otras personas dependen de los likes, los cumplidos o la aprobación de su pareja para sentirse bien, la MAV calibra su éxito basándose en sus propios estándares.

Curaduría de su “círculo íntimo”

Una MAV entiende que su energía es influenciada por las 5 personas con las que más convive. Ella no tiene “amigas por compromiso” ni se queda en lugares donde se siente estancada. Es una curadora experta de su entorno.

Ser una “Mujer de Alto Valor” es un trabajo interno. Cuando tú te ves como el premio, el mundo no tiene más opción que estar de acuerdo contigo.

También te interesa...
libros para aumentar tu autoestima
Wellness
5 Libros que te ayudarán a trabajar en tu autoestima
Octubre 26, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
mujer preocupada con celular sentada en la oscuridad
Amor y Sexo
Qué hacer cuando descubres que él consume contenido erótico digital y no te sientes “suficiente”
Marzo 11, 2026
 · 
Scarlet Valencia
¿Sabes qué significa autoestima sexual .jpg
Amor y Sexo
Cómo mejorar tu autoestima sexual a través del amor propio
Marzo 22, 2023
 · 
Fernanda Aviléz
PODER-DE-LA-ROPA.jpg
Wellness
El poder de la ropa en tu vida profesional
Marzo 04, 2019
 · 
Cosmopolitan
palabras
Casa
El poder del habla: Confía tu éxito a tus palabras
Julio 01, 2019
 · 
Cosmopolitan

autoestima|consejos|cuidado|salud|salud mental seguridad en ti
Scarlet Valencia
Te sugerimos
como-hacer-movimientos-de-caderas-sexo.jpg
Amor y Sexo
Qué significa que un hombre tarde mucho tiempo en llegar al orgasmo durante una relación sexual
Octubre 09, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Las 5 técnicas de masturbación femenina más placenteras
Amor y Sexo
Las 3 técnicas de masturbación femenina más placenteras que pocas mujeres conocen
Septiembre 03, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
habilidades-sexuales-femeninas.jpg
Amor y Sexo
Las 5 habilidades sexuales femeninas a las que ningún hombre se puede resistir
Septiembre 17, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
l pene de sangre o de carne
Amor y Sexo
¿Qué da más placer: el pene de sangre o de carne?
Abril 26, 2025
 · 
María Dávalos