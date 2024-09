Cómo saber si un hombre es bueno en la cama a simple vista

¿Cómo saber si un hombre es bueno en la cama sin haber tenido intimidad con él? Aquí te lo explicamos...

Es complicado determinar si un hombre puede ser bueno en la cama o no. Aunque una persona haya tenido muchas parejas sexuales a lo largo de su vida, esto no es garantía de que tenga buen desepeño en la intimidad, pues todo se resume a la química sexual que se tiene con cada pareja. La satisfacción que se experimenta en cada encuentro íntimo es muy personal, al igual que la conexión física, emocional y espiritual, sin embargo, algunas características de personalidad y comportamientos podrían indicar que un hombre es bueno en la cama, toma nota...

3 Señales para saber si un hombre es bueno en la cama

Es auténtico

Si se trata de un hombre que siempre es natural, que no finge ni actúa y que no teme mostrarse tal y como es, ten por seguro que será un buen amante en la cama. Si le es fiel tanto a sus virtudes como a sus defectos y las abraza sin ningún tipo de inseguridad, sin duda alguna será bueno en la intimidad.

“No hay señales o competencias universales que nos garanticen que somos buenos amantes, porque cada cuerpo y forma de entender el placer es diferente. Pero hay una cosa común en el buen amante, que e el sexo hecho con autenticidad”, revela la Sociedad Española de Intervención en Sexología.

Para el sexo no hay reglas a seguir, por eso un hombre auténtico tiene la capacidad de hacer del momento algo mágico, pues es espontáneo y no planea sus expresiones y movimientos, sino que se deja llevar por lo que siente, mostrándose vulnerable y completamente sincero. Actuar conforme a lo que te pide tu cuerpo es una forma de tener buen desempeño en la cama, ya que el buen amante es aquel que disfruta el momento con total plenitud.

Baila bien

Dicen que los hombres que son buenos en la pista de baile también son buenos en la cama. ¿Mueve bien la cabeza y las extremidades? La facilidad para coordinar al ritmo de la música indica altos niveles de testosterona, lo que aumenta el deseo sexual. Esto puede derivar en que trate de innovar en la intimidad, ya sea con posiciones o fantasías.

Es confiado, pero no arrogante

Que un hombre sea seguro de sí mismo es clave para saber si será bueno en la cama o no, pero esta confianza no debe confundirse con arrogancia. Un hombre seguro, pero no egoísta, suele ser más atento y receptivo en la intimidad, pues siempre estará dispuesto a mejorar la experiencia sexual para ambos.